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В Минске закрылся отель, построенный к хоккейному чемпионату мира

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  • 23.11.2022, 18:09
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В Минске закрылся отель, построенный к хоккейному чемпионату мира

Администрация заявила о «временном прекращении деятельности».

Отель «Славянский», расположенный напротив «Минск-Арены», перестал принимать гостей еще с прошлого месяца. Администрация заявила о «временном прекращении деятельности» и попросила «с пониманием отнестись к этому обстоятельству». Причины, по которым отель закрылся накануне рождественских и новогодних праздников, не называются, пишет Office Life.

Как выяснило издание, в тот же день, когда «Славянская» прекратила работу, было открыто ликвидационное производство в отношении ее застройщика и владельца. Им является созданная группой российских инвесторов компания «Белинтерросинвест».

Она с начала 2010-х возводила жилой комплекс «Славянский» и в его рамках в апреле 2014 года, аккурат к стартующему в Минске чемпионату мира по хоккею, построила и ввела эксплуатацию15-этажную гостиницу на 126 мест.

В сентябре этого года «Белинтерросинвест» обращалась в Экономический суд города Минска с заявлением о начале процедуры банкротства. В документах суда компания фигурирует в качестве должника. Однако заявление было возвращено просителю.

«Временное прекращение деятельности» гостиницы «Славянской» может подстегнуть в Минске цены на гостиничные услуги, которые в преддверии приезда россиян на новогодние праздники уже поползли вверх, считают некоторые эксперты.

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