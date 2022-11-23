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Украина отключила все АЭС

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  • 23.11.2022, 18:46
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Украина отключила все АЭС

Атомные электростанции отключили после российских ударов.

Украина остановила все три атомные электростанции, находящиеся на не захваченных Россией территориях, после новой серии ракетных ударов, которые армия РФ нанесла в среду.

Хмельницкая АЭС, расположенная на Западе страны, была отключена от энергосистемы после того, как электросети в области оказались обесточены, сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

На станции были остановлены энергоблоки, сообщил Александр Супрунюк, городской голова Нетишина, города-спутника Хмельницкой АЭС. «Отсутствует электроснабжение, воды, возможно тепла», — добавил он.

АЭС, построенная в 1980-х, чтобы снабжать электричеством Западную Украину, столкнулась с проблемами второй раз за месяц: 15 ноября на станции были остановлены оба блока после того, как прекратилась подача внешнего энергопитания, без которого невозможно охлаждение реакторов.

Расположенная рядом Ровенская АЭС в среду была переведена в аварийный режим работы (предполагает остановку одного или нескольких энергоблоков). А Южноукраинская АЭС в Николаевской области остановила все четыре энергоблока. «Это связано с разрушением сетей», — пояснил официальный представитель «Энергоатома» Леонид Олейник, добавив, что с самой станцией «все в порядке».

Всего в Украине четыре атомные станции и 15 реакторов. Запорожская АЭС, состоящая из 8 энергоблоков и имеющая статус крупнейшей в Европе, находится под контролем российской армии с первых дней войны.

Предыдущий ракетный удар российских военных, 15 ноября, привел к остановке Хмельницкой АЭС и вынудил «Энергоатом» заглушить один из энергоблоков Ровенской АЭС: станция лишилась питания по одной двух высоковольтных линий.

Происходящее вызывает серьезную обеспокоенность, заявил на прошлой неделе генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Риски, по его словам, возникают не только в связи с ЗАЭС, которая находится непосредственно в зоне конфликта. Происходящее демонстрирует, что «ситуация с ядерной безопасностью <…> в Украине может неожиданно ухудшиться, увеличивая риск ядерного ЧП», подчеркнул Гросси.

Радиационный фон на трех отключенных украинских АЭС не изменился, показатели в норме, сообщили в «Энергоатоме».

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