Украина отключила все АЭС 5 23.11.2022, 18:46

5,312

Атомные электростанции отключили после российских ударов.

Украина остановила все три атомные электростанции, находящиеся на не захваченных Россией территориях, после новой серии ракетных ударов, которые армия РФ нанесла в среду.

Хмельницкая АЭС, расположенная на Западе страны, была отключена от энергосистемы после того, как электросети в области оказались обесточены, сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

На станции были остановлены энергоблоки, сообщил Александр Супрунюк, городской голова Нетишина, города-спутника Хмельницкой АЭС. «Отсутствует электроснабжение, воды, возможно тепла», — добавил он.

АЭС, построенная в 1980-х, чтобы снабжать электричеством Западную Украину, столкнулась с проблемами второй раз за месяц: 15 ноября на станции были остановлены оба блока после того, как прекратилась подача внешнего энергопитания, без которого невозможно охлаждение реакторов.

Расположенная рядом Ровенская АЭС в среду была переведена в аварийный режим работы (предполагает остановку одного или нескольких энергоблоков). А Южноукраинская АЭС в Николаевской области остановила все четыре энергоблока. «Это связано с разрушением сетей», — пояснил официальный представитель «Энергоатома» Леонид Олейник, добавив, что с самой станцией «все в порядке».

Всего в Украине четыре атомные станции и 15 реакторов. Запорожская АЭС, состоящая из 8 энергоблоков и имеющая статус крупнейшей в Европе, находится под контролем российской армии с первых дней войны.

Предыдущий ракетный удар российских военных, 15 ноября, привел к остановке Хмельницкой АЭС и вынудил «Энергоатом» заглушить один из энергоблоков Ровенской АЭС: станция лишилась питания по одной двух высоковольтных линий.

Происходящее вызывает серьезную обеспокоенность, заявил на прошлой неделе генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Риски, по его словам, возникают не только в связи с ЗАЭС, которая находится непосредственно в зоне конфликта. Происходящее демонстрирует, что «ситуация с ядерной безопасностью <…> в Украине может неожиданно ухудшиться, увеличивая риск ядерного ЧП», подчеркнул Гросси.

Радиационный фон на трех отключенных украинских АЭС не изменился, показатели в норме, сообщили в «Энергоатоме».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».