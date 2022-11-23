Спецназ СБУ уничтожил с помощью Javelin БМП оккупантов вместе с пехотой 23.11.2022, 18:59

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Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили на одном из направлений фронта с помощью переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin боевую машину пехоты российских оккупантов вместе с пехотой на броне. Об этом пресс-служба СБУ сообщила 23 ноября в Telegram.

В службе заявили, что во время очередного неудачного штурма передовых позиций Украины российские оккупанты попытались отступить с поля боя на БМП-2.

«Зрительно только на ее бортах находилось до 12 человек. Специалисты ЦСО «А» СБУ уничтожили цель с помощью Javelin на дистанции около четырех километров", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, далее оккупанты вызвали эвакуационный транспорт во второй раз.

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