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Кудрин возглавит управление «Яндексом»

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  • 23.11.2022, 19:08
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Кудрин возглавит управление «Яндексом»
Алексей Кудрин

Раздел «Яндекса» почти завершился.

В ближайшее время глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин встретится с президентом России Владимиром Путиным, чтобы согласовать окончательную сделку и новую структуру управления компанией, выяснил The Bell.

По словам источников, это произойдет в четверг, 24 ноября, или до конца следующей недели. Ранее сообщалось, что основатель «Яндекса» Аркадий Волож, попавший под санкции Евросоюза, решил пожертвовать своей долей в компании, чтобы получить возможность развивать ее проекты за рубежом. Он попросил Кудрина помочь в реализации плана, пообещав ему акции и опционы, писал Bloomberg.

После того как Путин согласует сделку, Волож лишится контроля над «Яндексом». Сейчас материнской компанией актива является зарегистрированная в Голландии Yandex N.V. После реструктуризации ее заменит компания с вероятной регистрацией в России. Однако ключевой контроль будет у специально созданной структуры, которую возглавит Кудрин. Туда же войдет действующий топ-менеджмент «Яндекса».

В новой материнской компании Кудрин получит около 5% акций. Также в число миноритарных акционеров может войти пул инвесторов, в том числе структуры Владимира Потанина, отмечают источники. Yandex N.V., основным акционером которой является Волож, также получит долю в новой материнской компании «Яндекса». Какую именно, пока неизвестно.

Кроме одобрения в Кремле, за реорганизацию еще должны будут проголосовать акционеры Yandex N.V. Торги акциями компании в США приостановлены с начала войны в Украине.

В результате сделки Волож должен получить право независимо развивать за рубежом несколько бизнесов компании. В их числе — автомобили-беспилотники, платформа облачного хранения данных и образовательный проект «Яндекс.Практикум».

Волож уже несколько лет живет и работает в Израиле. Он попал под санкции Евросоюза в начале июня. В обосновании говорилось, что в статусе главы «Яндекса» бизнесмен «материально или финансово» поддерживал правительство России и, соответственно, «причастен к действиям властей, направленным на нарушение территориальной целостности Украины».

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