В Беларуси могут существенно подорожать сигареты и алкоголь 4 23.11.2022, 19:16

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Как хотят изменить ставки по акцизам.

В Беларуси в 2023 году хотят поднять ставки акцизов на алкоголь и сигареты. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс, пишет «Зеркало».

Как хотят изменить ставки по акцизам на сигареты

Чиновники пересматривали ставки акцизов на сигареты с начала этого года, а также в июле и октябре. В 2023 году их также хотят пересмотреть.

Так, сейчас для первой ценовой группы сигарет ставка акциз составляет 43,56 рубля за 1000 штук сигарет, а второй — 91,36 рубля.

В проекте изменений в Налоговый кодекс прописали, что с 1 января 2023 года ставки акцизов для сигарет первой ценовой группы хотят поднять до 55,6 рубля, с апреля — до 66,25 рубля, с июля — до 78,97 рубля, а в октября — до 95,59 рубля.

Для второй ценовой категории повышение составит поэтапно 107,93 рубля (с января), 119,09 рубля (с апреля), 131,38 рубля (с июля), 147,03 рубля (с октября).

То есть ставки акцизов на сигареты первой ценовой категории могут вырасти к октябрю следующего года почти на 120% по сравнению с нынешними, а второй — примерно на 61%.

Ранее чиновники заявляли про поэтапное сближение ставок акцизов на сигареты с другими странами, которые входят в ЕАЭС, в том числе Россия.

Жидкость для электронных сигарет тоже может подорожать

Проектом правок в Налоговый кодекс также предлагается поднять ставки акцизов на жидкости для электронных систем — до 0,77 рубля за 1 мл. Напомним, с этого года они составляют 0,15 рубля за 1 мл.

Ставки акцизов на нетабачную никотиносодержащую продукцию также хотят повысить — до 92,11 рубля за 1 килограмм (ранее — 77,14 рубля).

Как хотят изменить акцизы на алкоголь

Планируется также увеличение ставок акцизов на пиво, пивной коктейль — с 38 до 45 копеек за литр готовой продукции.

На сидр тоже намерены поднять ставки — до 69 копеек за литр (сейчас — 58 копеек).

Ставки на фруктово-ягодные натуральные вина крепостью до 13 градусов хотят поднять почти на 17%, а больше 13-ти — почти на 20%.

Уточним, что изменения еще не приняты. При этом утвержденный окончательный вариант правок чиновников в Налоговый кодекс могут отличаться от предварительных версий правок в этот документ.

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