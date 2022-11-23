Украинские военные сбили 51 из 70 российских ракет 6 23.11.2022, 19:50

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Детали.

В среду, 23 ноября, силы противовоздушной обороны уничтожили 51 из 70 ракет во время массированного обстрела Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По данным военных, оккупанты выпустили ракеты из 10 самолетов Ту-95мс с районов Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также из двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря.

«В общей сложности было выпущено около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр». 51 ракета уничтожена силами и средствами противовоздушной обороны», - отмечают в Воздушных силах.

Также украинские военные уничтожили пять ударных беспилотников «Ланцет».

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