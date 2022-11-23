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99% контрабандных сигарет поступает в Литву из Беларуси

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  • 23.11.2022, 20:00
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99% контрабандных сигарет поступает в Литву из Беларуси
иллюстрационное фото

Контрабандисты все чаще используют пограничные водные пути, а также беспилотники.

Количество контрабандных сигарет в Литве увеличилось в четыре раза, большинство из них поступает из Беларуси, пишет LRT.

С января по март пограничники перехватили в Литве более 1,6 миллиона пачек контрабандных сигарет, что почти в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года, когда было перехвачено 435 834 пачки, и в пять раз больше, чем в первом квартале 2020 года, когда было перехвачено 332 371 пачка.

Контрабандисты все чаще используют пограничные водные пути, а также беспилотники. В этом году также увеличилось количество сигарет, перевозимых грузовыми поездами из Беларуси.

99% контрабандных сигарет, изъятых пограничниками, поступают из Беларуси.

По данным Службы охраны государственной границы Литвы, Беларусь занимается контрабандой, перенаправляя излишки продукции своих предприятий на черный рынок.

Белорусские табачные фабрики продолжают поддерживать высокие объемы производства, и они, скорее всего, еще увеличатся, заявляют в литовской погранслужбе. Там предполагают, что объемы контрабанды не уменьшатся.

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