Долгострой «Магнит Минска» выставили на аукцион 1 23.11.2022, 20:16

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Стоимость лота — почти 4 млн долларов.

Долгострой на пересечении проспекта Независимости и улицы Калиновского, «Магнит Минска», выставили на продажу. Лот размещен на сайте «БелЮрОбеспечения».

Торги пройдут 29 ноября. Стоимость лота 9,6 млн рублей (почти 4 млн долларов). Сумма задатка — 960 000 рублей.

Продается только недостроенный комплекс, без права на земельный участок.

История «Магнита Минска»

В 2009 году Александр Лукашенко своим указом утвердил для белорусской «дочки» иранской компании «Кейсон» условия строительства многофункционального комплекса на пересечении проспекта Независимости и улицы Калиновского.

В одной части комплекса должен был разместиться бизнес-центр, в другой — отель. В основании между ними — 4-этажный торгово-развлекательный центр. Завершить комплекс планировалось до конца 2013 года, но санкции Запада в отношении Ирана и ряд других факторов не позволили проекту реализоваться вовремя.

В 2014 году Лукашенко продлил иранцам сроки окончания строительства. Тогда за это предполагалась мзда в размере 2 млн долларов на возведение нового здания Верховного суда.

В 2017-м же вышел новый указ, согласно которому иранцы были обязаны раскошелиться еще на 1 миллион долларов на строительство Центра художественной гимнастики. Сроки реализации проекта тогда продлили до конца 2018 года, но и в этот раз комплекс не достроили. В 2019 году в Мингорисполкоме говорили, что инвестор не успел завершить стройку в 2018 году в связи с неритмичным финансированием.

Срок ввода перенесли тогда на 2021 год, но стройка так и осталась незаконченной.

В июле этого года, посещая ТЦ «Столица», Александр Лукашенко высказался о судьбе «Магнита», заявив, что на этих площадях стоило бы открыть торговый центр с преимущественно белорусскими товарами. Работы на месте долгостроя Лукашенко поручил начать в ближайшее время и не затягивать этот процесс.

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