Зеленский требует срочно созвать Совбез ООН

Зеленский требует срочно созвать Совбез ООН8
- 23.11.2022, 20:28
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Причина – масштабные ракетные удары РФ по городам Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил направить запрос о созыве Совета безопасности ООН в связи с масштабными российскими ударами 23 ноября.
Об этом сообщает его Twitter.
«Поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве Совета безопасности ООН после сегодняшних российских ракетных обстрелов. Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры — это терроризм, и Украина и дальше будет требовать от мира решительной реакции на эти преступления», - отметил он.
Как пишут российские СМИ со ссылкой на заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, заседание по Украине запланировано на 00:00 по минскому времени. Заявлено включение президента Украины Владимира Зеленского.