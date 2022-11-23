Что вошло в новый пакет помощи Украине от США 3 23.11.2022, 20:46

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Стоимость дополнительно пакета оборонной поддержки составила 400 млн долларов.

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки объявило о предоставлении дополнительной оборонной поддержки Украине на сумму до 400 миллионов долларов для удовлетворения ее потребностей в сфере безопасности и обороны. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Пентагона.

В новый пакет помощи вошли:

дополнительные боеприпасы для NASAMS;

больше боеприпасов для HIMARS;

150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с беспилотниками;

200 высокоточных артиллерийских снарядов 155 мм;

10 тысяч минометных снарядов 120 мм;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;

150 внедорожников HMMWV;

свыше 100 легких тактических автомобилей;

более 20 миллионов патронов для стрелкового оружия;

свыше 200 генераторов;

запасные запчасти для гаубиц 105 мм и другое оборудование.

В Минобороны США также добавили, что усиление возможностей противовоздушной обороны Украины остается безотлагательным приоритетом на фоне "неустанных и жестоких" атак российских оккупантов на энергетические объекты нашего государства. Именно с этой целью нашим защитникам передадут дополнительные боеприпасы для NASAMS и крупнокалиберные пулеметы.

Пентагон отметил, что в общей сложности Штаты уже выделили более 19,7 млрд долларов на военную помощь Украине с начала правления администрации президента Джо Байдена. Государство продолжает работать с партнерами и союзниками, чтобы наша страна получила все необходимые на поле боя средства.

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