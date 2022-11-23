В Минске школьница тайком от родителей устраивала «флэты»: один из друзей стащил $700 долларов 3 23.11.2022, 20:59

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Он нашел интересный способ это скрыть.

В милицию Октябрьского района Минска обратилась 44-летняя жительница столицы с заявлением о краже. Из квартиры пропали 700 долларов и 100 рублей, рассказала она. Оказалось, что к краже причастен одноклассник дочери женщины, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Как выяснила милиция, пока родителей дома не было, их дочь-школьница устраивала дома вечеринки. На одном из «флэтов» ее 15-летний одноклассник обратил внимание на копилку с надписью «На море». Внутри лежали не только монеты, но и крупные купюры в валюте. Подросток сначала стащил 100 долларов и 100 рублей. А спустя какое-то время решился украсть еще 600 долларов.

Позже, испугавшись ответственности, юноша вместе с друзьями купил сувенирные долларовые банкноты и на следующей вечеринке положил их в шкатулку вместо настоящих. А настоящие деньги школьники потратили на одежду.

Подмена не помогла. Теперь ребят задержали, против них возбуждено уголовное дело о краже.

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