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Испания разгромила Коста-Рику на ЧМ-2022

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  • 23.11.2022, 21:07
Испания разгромила Коста-Рику на ЧМ-2022

7:0.

Сборная Испании разгромила Коста-Рику в матче 1-го тура ЧМ-2022 в Катаре — 7:0.

У испанцев дублем отличился Ферран Торрес, по одному мячу у Дани Ольмо, Марко Асенсио, Гави, Карлоса Солера и Альваро Мораты.

Испания лидирует в группе E с 3 очками, опережая Японию по дополнительным показателям. Сегодня, 23 ноября японцы победили Германию (2:1) в первом матче своей группы. Немцы идут на третьей строчке, Коста-Рика — на четвертой.

Во втором туре Испания встретится с Германией, а Коста-Рика — с Японией. Оба матча состоятся 27 ноября.

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