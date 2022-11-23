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Евросоюз объявил о массовых поставках генераторов в Украину

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  • 23.11.2022, 21:22
Евросоюз объявил о массовых поставках генераторов в Украину

Генераторы помогут украинцам справиться с последствиями атак России на энергообъекты.

Глава Европарламента Роберта Метсола объявила о начале кампании #GeneratorsofHope (Генераторы надежды) по поставкам в Украину большого количества генераторов, чтобы помочь украинцам справиться с последствиями атак России на энергообъекты.

«Пришло время усилить нашу поддержку. Украине нужна электроэнергия для больниц, школ и домов. С помощью европейских городов мы обеспечим массовую поставку электрогенераторов», – написала Метсола в Twitter.

По ее словам, более 10 миллионов украинцев остались без электричества из-за атак России.

«Мы можем помочь. Сегодня мы запустили нашу кампанию «Генераторы надежды», чтобы обеспечить генераторами наших украинских друзей. Солидарность в действии», – заявила президент Европарламента.

Организатором кампании по поставкам генераторов в Украину также выступает Европейская ассоциация городов.

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