Евросоюз объявил о массовых поставках генераторов в Украину

Евросоюз объявил о массовых поставках генераторов в Украину1
- 23.11.2022, 21:22
Генераторы помогут украинцам справиться с последствиями атак России на энергообъекты.
Глава Европарламента Роберта Метсола объявила о начале кампании #GeneratorsofHope (Генераторы надежды) по поставкам в Украину большого количества генераторов, чтобы помочь украинцам справиться с последствиями атак России на энергообъекты.
«Пришло время усилить нашу поддержку. Украине нужна электроэнергия для больниц, школ и домов. С помощью европейских городов мы обеспечим массовую поставку электрогенераторов», – написала Метсола в Twitter.
По ее словам, более 10 миллионов украинцев остались без электричества из-за атак России.
«Мы можем помочь. Сегодня мы запустили нашу кампанию «Генераторы надежды», чтобы обеспечить генераторами наших украинских друзей. Солидарность в действии», – заявила президент Европарламента.
Организатором кампании по поставкам генераторов в Украину также выступает Европейская ассоциация городов.