В Сенно за бюджетные деньги хотят купить «золотой» телефон 23.11.2022, 21:31

Лукашисты хотят потратить на телефон 2 887 рублей.

Сенненский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций проводит закупку из одного источника телефонного аппарата с определителем номера с ориентировочной ценой 2 887 рублей 15 копеек, заметили «Народныя навіны Віцебска».

Никаких технических требований к этому телефону в документации закупки не указывается, однако стоимость его вызывает недоумение, ведь вообще цена таких аппаратов начинается с пятидесяти рублей и редко превышает пару-тройку сотен.

Для кого центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций проводит эту закупку, неизвестно, но она финансируется за счет бюджетных средств.

Телеграм-канал «Беларусь за МКАДом» провел мониторинг цен и нашел самый дорогой телефон с такими характеристиками в Беларуси за 1 587 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».