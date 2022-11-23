Эстония заморозила активы РФ на десятки миллионов евро 1 23.11.2022, 21:40

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Их предлагают отдать Украине.

Эстония заморозила связанные с РФ активы на десятки миллионов евро и обсуждает с ЕС возможность использования замороженного российского имущества в пользу Украины, сообщила глава отдела международных финансовых санкций и предотвращения финансирования терроризма Бюро данных по отмыванию денег Лаура Аус порталу ERR.

«Рассчитать точную стоимость замороженных активов практически невозможно. В частности, средства заморожены в кредитных организациях, финансовых учреждениях, на банковских счетах. Там речь идет примерно о 11,7 млн евро. Второй пункт — средства на замороженных счетах предоплаты в Налогово-таможенном департаменте. Там мы говорим примерно о 8,4 млн», - сказала она.

Сумма замороженных активов постоянно меняется, отмечает Аус. Например, компании могут использовать замороженные средства для оплаты расходов, необходимых для обеспечения безопасного хранения «замороженных» товаров, таких как химикаты. Еще сложнее оценить стоимость активов предприятия в совокупности.

Налогово-таможенный департамент Эстонии провел более 35 тыс. проверок в рамках контроля за соблюдением санкционного режима, было выявлено почти 1, 3 тыс. нарушений. Нарушения касаются, в частности, попыток вывоза в Россию наличных евро (запрещено Еврокомиссией), дорогой электроники и т.д. Многие товары возвращаются, но довольно много остается на хранении или конфискуются.

Ведется обсуждение, можно ли часть этих средств использовать для компенсации ущерба Украине, нанесенного в результате военных действий. Начальник таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрика Хелдна заявила, что подобные решения в любом случае будут приниматься Эстонией совместно с другими государствами-членами ЕС, поскольку санкционная политика Эстонии является частью санкций Евросоюза.

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