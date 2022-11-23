Шольц: Энергетическая безопасность Германии на эту зиму гарантирована 2 23.11.2022, 21:54

1,366

Олаф Шольц

ФРГ продолжает устранять недостатки энергетической и торговой политики.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что энергетическая безопасность страны на этот зимний сезон «гарантирована» на фоне энергетического кризиса в Европе, вызванного войной России в Украине.

Об этом сообщает CNN.

«Она гарантирована, потому что немецкое правительство сделало смелый поворот в этом направлении, и потому что домохозяйства и компании по всей стране экономят энергию», - сказал Шольц в Бундестаге.

«Ничего не делать было бы очень дорого. Именно поэтому мы устраняем недостатки энергетической и торговой политики, которая привела нас к односторонней зависимости от России и, в частности, Китая», - добавил он.

Шольц также отметил, что разделяет с президентом Франции Эммануэлем Макроном цель геополитической Европы, которая «значительно больше способна действовать».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».