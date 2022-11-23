Медведев снова угрожает: Ракет хватит всем 22 23.11.2022, 22:05

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Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ ответил на заявление об истощении ракетного запаса.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ракетный запас России еще не истощен, и удары по Украине продолжатся.

«Враги продолжают внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!», - отметил он

Как сообщалось, сегодня, 23 ноября, РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Пострадала энергетическая инфраструктура и гражданские объекты.

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