Медведев снова угрожает: Ракет хватит всем

Медведев снова угрожает: Ракет хватит всем22
- 23.11.2022, 22:05
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ ответил на заявление об истощении ракетного запаса.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ракетный запас России еще не истощен, и удары по Украине продолжатся.
«Враги продолжают внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!», - отметил он
Как сообщалось, сегодня, 23 ноября, РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Пострадала энергетическая инфраструктура и гражданские объекты.