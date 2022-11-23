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Медведев снова угрожает: Ракет хватит всем

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  • 23.11.2022, 22:05
  • 6,872
Медведев снова угрожает: Ракет хватит всем
Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ ответил на заявление об истощении ракетного запаса.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ракетный запас России еще не истощен, и удары по Украине продолжатся.

«Враги продолжают внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!», - отметил он

Как сообщалось, сегодня, 23 ноября, РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Пострадала энергетическая инфраструктура и гражданские объекты.

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