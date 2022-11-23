В Беларуси пройдет «черная пятница» 1 23.11.2022, 22:14

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Где искать товары со скидками.

В последнюю неделю ноября торговля традиционно устраивает «черную пятницу», которая, как правило, растягивается на несколько дней. Однако в этом году скидки будут, по всей видимости, скромнее, чем обычно. Если предыдущие годы они доходили до 80−90%, то сейчас это скорее исключение. Похоже, что одна из причин — постановление Совмина о регулировании цен, из-за которого некоторые магазины перестали продавать товары со скидками. «Зеркало» проверило, какие распродажи организовали к «черной пятнице», которая пройдет на этой неделе.

Продукты. Фрукты, королевские креветки, кондитерские изделия

«Черная пятница» в гипермаркетах «Евроопт» пройдет 25 и 26 ноября. На сайте сети размещена листовка на 11 страниц со скидками на различные товары (это не только продукты). Однако на ней есть примечание мелкими буквами, в котором сообщается, что цены указаны по состоянию на 25 ноября, после они могут измениться и окончательную стоимость продукта можно узнать в магазине.

Если повезет, то в «Евроопте» можно будет купить, например, бананы по 3,99 рубля за один килограмм или килограмм груш «Лукас» за 3,49 рубля, немецкий и итальянский молотый кофе по цене от 7,99 рубля за 250-граммовую пачку до 19,19 рубля за пачку 500 грамм. На скидках есть кулинария собственного производства: фарш «Домашний» стоимостью 11,89 рубля за 1 кг, такая же цена за кило колбасок «По-французски» из свинины, также продают свиную печень по 6,79 рубля за 1 кг. Довольно много представлено кондитерских изделий — конфет, шоколада, печенья и прочих.

С 25 по 27 ноября «черная пятница» состоится в магазинах «Гиппо». Наименований скидочных товаров здесь меньше, чем у конкурентов из «Евроопт», но интересные позиции есть. Можно будет купить клементин за 5,49 рубля за 1 кг, синий молдавский виноград по 4,99 рубля за кило, полутвердый сыр жирностью 45−50%, его цена за 1 кг 14,99 рубля, по такой же цене продадут копчено-вареную ветчину Волковысского мясокомбината. Королевские креветки будут продавать со скидкой 38%, кило обойдется 24,99 рубля. Со скидкой 30% сеть предлагает купить конфеты «Аэрофлотские», килограмм стоит 14,99 рубля.

«Черная пятница» в магазинах «Соседи» пройдет с 25 по 27 ноября, но она возможна только для тех, кто скачает мобильное приложение сети — в этом случае можно использовать «уникальный купон» и получить на карту больше бонусов за покупки.

Информации о «черной пятнице» нет на сайтах магазинов ProStore и Green.

Одежда и обувь. Есть скидки до 45%

Крупные универмаги Минска — ГУМ, ЦУМ, ТД «На Немиге» — будут на этой неделе распродажи устраивать, хотя скидочные дни «черной пятницей» они не называют. Впрочем, и дисконт будет относительно скромным — на том уровне, когда универмаги устраивали традиционные скидочные дни, но существенно сократили их на фоне госрегулирования цен.

В ГУМ и ЦУМ распродажи начались уже сегодня, в первом магазине они продлятся до 30 ноября, во втором их закончит уже завтра. За подешевевшими товарами в ТД «На Немиге» можно прийти с 24 по 26 ноября.

В ГУМ до 40% снизят цены на одежду, трикотаж, белье, чулочно-носочные изделия и обувь для взрослых. До 10% скидка будет на детский ассортимент (не только обувь и одежда, но и игрушки, товары для творчества и школы). Распродажи будут и в других отделах: ювелирных изделий и часов, бытовой химии, косметики, спорттоваров, товаров для дома и других.

В ЦУМ скидки меньше. Так, на на мужскую одежду и обувь она составит 30 и 20%, соответственно, на женские товары 30% (только на белье и чулочно-носочные изделия 20%). В разделе «Детский мир» цены понизят на 10%. В других отделах также можно будет купить что-либо на скидках.

ТД «На Немиге», в отделах одежды для мужчин и женщин, предоставит скидку до 40%, в обувных отделах — до 25%. Цена на детскую одежду понизится до 20%. Распродавать будут и другие товары, кстати, на косметику, посуду, товары для кухни цены снизят до 50%.

Торговые центры, которые объединили на своих площадях магазины разных брендов, также объявили о «черной пятнице». ТЦ «Дана Молл» сообщил, что распродажи будут в магазинах O’STIN, Colin’s, Belwest и других; в ТЦ «Замок» акции пройдут практически во всех торговых точках.

Техника. От щипцов для ногтей до холодильников и посудомоек

Онлайн-магазин «21 век» объявил «грандиозную распродажу года», где скидки будут до 40%. Она пройдет только один день — в пятницу, 25 ноября. Правда, пока не понятно, какой товар попадает под эту акцию: при переходе в каталог скидки есть и сегодня, но нет пометки что она касается «черной пятницы».

В магазине «Электросила» черная распродажа проходит с 17 по 30 ноября, причем товар можно купить в рассрочку. Скидочных товаров много: от гаджетов и маникюрных наборов, то крупной бытовой техники. К примеру, на холодильники самая большая скидка в 24%, по ней можно купить двухкамерный LG GW-B509SLKM за 1999 рублей (старая цена 2650 рублей). Скинули 30% на кухонную машину BOSCH MUM58257: модель стоила 1369 рублей, а сейчас 950 рублей.

В магазинах «5 элемент» распродажа проходит с 10 по 30 ноября, однако, акция действует только при оформлении заказа через интернет-магазин при использовании промокода «Черный пояс» — его надо ввести в поле при оформлении заказа. Максимальная скидка на некоторые — 25%. По ней, например, можно купить фитнес-браслет SOVO SP01 за 69,75 рубля или коврик для йоги и фитнеса BRADEX SF 0693 за 19,80 рубля.

Строительные материалы. На большие скидки рассчитывать не стоит

В магазине ОМА «черная пятница» началась 21 ноября, продлится она до 27 ноября, скидки до 80%. Самая большая скидка в основном на мелочевку — фурнитуру, скобяные изделия, а товар, который больше пользуется спросом, очень дешево не продают. Есть произведенный в России линолеум Juteks Glamour Porto шириной 3,5 м который продается со скидкой 31%, цена за м2 выходит 25,69 рубля вместо 37,3 рубля. Также есть несколько видов краски, к примеру 10-литровое ведро интерьерной Caparol Samtex продают со скидкой 21% — 233,09 рубля вместо 315,53.

В сети строительных гипермаркетов Mile распродажа будет 25 ноября, а в интернет-магазине скидки «черной пятницы» будут действовать с 25 по 27 ноября. Покупателям сообщили, что по акционной цене можно будет купить 20 000 товаров, через интернет они станут доступны в 00.00 пятницы.

Магазины «Керамин» под «черную пятницу» подвели свою собственную акцию с рекламой на черном фоне — Crazy Time, она проходит с 15 до 30 ноября. Любые товары можно купить со скидкой 15%.

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