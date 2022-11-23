Боррель заверил Украину в поддержке ЕС на фоне нового массированного удара 1 23.11.2022, 22:55

Жозеп Боррель

В результате ракетных ударов остановлена почти вся генерация электроэнергии в Украине.

«Жестокой и бесчеловечной» назвал сегодняшнюю волну атак России по украинской инфраструктуре Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

«Решительно осуждаю возобновившиеся преступные нападения России на гражданское население и объекты критической инфраструктуры в Украине: массовые блэкауты, в том числе в Молдове», — написал Боррель в своем Твиттер.

Strongly condemn #Russia’s renewed criminal attacks against civilians & critical infrastructure in Ukraine: massive blackouts, also in Moldova. Depriving millions of electricity, water &heating during winter is cruel & inhuman. EU's support to Ukraine & Moldova continues unabated — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 23, 2022

По его словам, «лишение миллионов [людей] электричества, воды и отопления зимой — жестоко и бесчеловечно». Отдельно Боррель заверил, то поддержка Украины и Молдовы со стороны Евросоюза не ослабеет.

Как сообщили ранее в Минэнерго Украины, в результате ракетных ударов в среду, 23 ноября, была остановлена почти вся генерация электроэнергии в Украине, также повреждены подстанции, после чего большинство потребителей остались без света.

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