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Боррель заверил Украину в поддержке ЕС на фоне нового массированного удара

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  • 23.11.2022, 22:55
Боррель заверил Украину в поддержке ЕС на фоне нового массированного удара
Жозеп Боррель

В результате ракетных ударов остановлена почти вся генерация электроэнергии в Украине.

«Жестокой и бесчеловечной» назвал сегодняшнюю волну атак России по украинской инфраструктуре Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

«Решительно осуждаю возобновившиеся преступные нападения России на гражданское население и объекты критической инфраструктуры в Украине: массовые блэкауты, в том числе в Молдове», — написал Боррель в своем Твиттер.

По его словам, «лишение миллионов [людей] электричества, воды и отопления зимой — жестоко и бесчеловечно». Отдельно Боррель заверил, то поддержка Украины и Молдовы со стороны Евросоюза не ослабеет.

Как сообщили ранее в Минэнерго Украины, в результате ракетных ударов в среду, 23 ноября, была остановлена почти вся генерация электроэнергии в Украине, также повреждены подстанции, после чего большинство потребителей остались без света.

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