Качиньский: Было бы лучше, если бы Германия передали системы ПРО Patriot Украине 23.11.2022, 23:09

Ярослав Качиньский

Системы ПРО позволят ВСУ более эффективно сбивать российские ракеты и в то же время защитят Польшу.

Председатель польской правительственной партии «Право и Справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский заявил, что для безопасности Польши будет лучше, если Германия передаст системы ПРО Patriot Украине, передает «Радио Польша».

«Для безопасности Польши было бы лучше, если бы немцы передали это оборудование украинцам, обучили украинские экипажи, с условием, что комплексы будут размещены в западных областях Украины».

Председатель партии ПиС объяснил, что Patriot позволят ВСУ более эффективно сбивать российские ракеты и в то же время защитят Польшу. Укрепление украинской противовоздушной обороны – по мнению Ярослава Качиньского – защитило бы Польшу от таких проишествий, как произошедшее в Пшеводуве:

«Я бы считал такое решение оптимальным и показывающим, что Германия действительно меняет свое отношение, а не совершает какие-то действия пропагандистского характера».

Напомним, в воскресенье, 20 ноября, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт предложила, чтобы ее страна передала Польше системы ПРО Patriot и истребители Eurofighter.

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