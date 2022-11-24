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В Чечерске провели показательное задержание учащегося местного колледжа

  • 24.11.2022, 0:42
В Чечерске провели показательное задержание учащегося местного колледжа

Фотофакт.

16-летнего учащегося колледжа публично взяли под стражу в актовом зале перед его одногруппниками. Такая мера санкционирована прокурором района и об этом событии пишет местная районка.

«Грубое нарушение общественного порядка и явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия из хулиганских побуждений, с особым цинизмом и группой лиц — это нарушения закона, за которые подросток понесет наказание наравне со взрослыми. Прокурор района Виктор Семенцов называет санкции, инкриминируемые юному преступнику статьи. Арест, ограничение или лишение свободы сроком до 6 лет», — говорится в статье.

А дальше районные пропагандисты смакуют то, что увидели:

«Стоя перед сверстниками в наручниках, под конвоем, парень выглядел не просто растерянным. Было очевидно: наконец к нему пришло осознание, что своими поступками он не только испортил репутацию, но и жизнь на несколько лет вперед. Возможно, его случай послужит уроком для других парней и девушек, которым выбор жизненного пути делать самостоятельно.

Публичное заключение под стражу — вовсе не рядовое профилактическое мероприятие. На парней и девушек оно, как правило, производит сильное впечатление, охлаждает горячие головы. Перед законом одними извинениями и виновным видом не отделаешься. Попасть за решетку за преступные действия вполне реально — это своими глазами увидели учащиеся колледжа».

Про моральный аспект дела и соответствие таких практик правам человека речи в этой статье не ведется.

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