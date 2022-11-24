Залужный: Россия не может воевать с ВСУ, поэтому воюет с больницами и младенцами 24.11.2022, 1:19

Валерий Залужный

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины отреагировал на российские обстрелы.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отреагировал на российские обстрелы 23 ноября. Он рассказал, что Россия провела 67 пусков ракет, 51 из них украинским военным удалось уничтожить. Об этом Залужный рассказал в своем Facebook.

«Сегодня страна-террорист Российская Федерация нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры нашего государства. Будучи не в состоянии преодолеть Вооруженные силы, противник ведет войну с мирными гражданами, теплоэлектростанциями, лечебными учреждениями и даже младенцами», — написал Залужный.

По его словам, 23 ноября Россия провела 67 пусков крылатых ракет воздушного («Х-101/Х-555») и морского базирования («Калибр»). Украинским военным удалось уничтожить 51 крылатую ракету, а также 5 дронов-камикадзе типа «Ланцет».

Напомним, все атомные станции, а также большинство тепло- и гидроэлектростанций Украины временно обесточены после массированного ракетного обстрела 23 ноября. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за обстрелов 80% жителей столицы Украины остались без воды и электроэнергии. Частично без света оказались Харьков, Львов, Николаев, Запорожье, Хмельницкий, Одесса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».