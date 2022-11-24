Блинкен: Ужасная тактика РФ не сломит решимость Украины и ее партнеров 24.11.2022, 4:53

Энтони Блинкен

Госсекретарь США прокомментировал ракетные обстрелы Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил преступные нападения и ужасную тактику РФ, которая 23 ноября совершила очередной массированный ракетный обстрел энергетических объектов инфраструктуры.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Миллионы людей по всей Украине скрылись в укрытиях, когда Россия сегодня снова выпустила на них ракеты. Продолжающиеся атаки против инфраструктуры направлены на то, чтобы гражданское население Украины оставалось в холоде и тьме. Эта ужасная тактика не сломит решимость Украины и ее партнеров», - отметил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter.