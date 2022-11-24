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Турецкие беспилотники атаковали район российской военной базы в Сирии

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  • 24.11.2022, 8:03
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Турецкие беспилотники атаковали район российской военной базы в Сирии

Удары были нанесены в городе Тель-Тамар.

Вооруженные силы Турции атаковали район российской базы в сирийском городе Тель-Тамар. Удар наносился при помощи беспилотников, целью турецкой стороны стали объекты курдских Отрядов народной самообороны - военного крыла Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.

Как сообщает Clash Report, во время атаки турецких дронов российских военных не было на своем объекте: они покинули базу до ударов, а после завершения операции армии Турции вернулись назад.

«Машины российской армии, отмеченные буквой «Z», вернулись на свои базы после того, как турецкие БПЛА завершили свою операцию в регионе», - говорится в сообщении.

На фото можно увидеть бронеавтомобили и бронетранспортеры российских войск.

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