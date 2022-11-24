На Херсонщине взорвали ангар с военной техникой РФ
- 24.11.2022, 8:10
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База оккупантов находилась на левом берегу Днепра в 40 км от позиций ВСУ.
В сети появилось видео удара ВСУ по военной технике РФ в глубине оккупированного левобережья Херсонщины.
Информация обнародована в Telegram-канале «Нет войне. Украина».
В сообщении указано, что удар нанесен по ангару, расположенному в селе Славном (Каховский район Херсонской области). Указанный населенный пункт - в 40 км от ближайших позиций ВСУ на правом берегу Днепра в районе Дудчан.
На видео видно, что бойцы следят за результатом отработки артиллерии. При этом на экране они видят, как пылает и дымится сооружение, где, как утверждается, стояла военная техника армии РФ.
Когда изображение увеличивается, стает заметной надпись на экране. На ней указано, что фиксируется событие именно 23 ноября в 15.51.
Между тем, стоит отметить, что официально информацию об ударе в Славном на Херсонщине Генштаб не подтвердил. Сообщение будет уточняться в случае появления новых данных.
Между тем украинское командование, описывая ситуацию в Херсонской области, указывает, что главная задача врага на данном отрезке фронта - позиционная оборона и обстрелы населенных пунктов на правобережье.
В частности, от ударов врага пострадали населенные пункты ниже Новой Каховки – в 100 км от ангара, уничтоженного ВСУ.