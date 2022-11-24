закрыть
24 ноября 2022, четверг, 9:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Херсонщине взорвали ангар с военной техникой РФ

  • 24.11.2022, 8:10
  • 4,262
На Херсонщине взорвали ангар с военной техникой РФ

База оккупантов находилась на левом берегу Днепра в 40 км от позиций ВСУ.

В сети появилось видео удара ВСУ по военной технике РФ в глубине оккупированного левобережья Херсонщины.

Информация обнародована в Telegram-канале «Нет войне. Украина».

В сообщении указано, что удар нанесен по ангару, расположенному в селе Славном (Каховский район Херсонской области). Указанный населенный пункт - в 40 км от ближайших позиций ВСУ на правом берегу Днепра в районе Дудчан.

На видео видно, что бойцы следят за результатом отработки артиллерии. При этом на экране они видят, как пылает и дымится сооружение, где, как утверждается, стояла военная техника армии РФ.

Когда изображение увеличивается, стает заметной надпись на экране. На ней указано, что фиксируется событие именно 23 ноября в 15.51.

Между тем, стоит отметить, что официально информацию об ударе в Славном на Херсонщине Генштаб не подтвердил. Сообщение будет уточняться в случае появления новых данных.

Между тем украинское командование, описывая ситуацию в Херсонской области, указывает, что главная задача врага на данном отрезке фронта - позиционная оборона и обстрелы населенных пунктов на правобережье.

В частности, от ударов врага пострадали населенные пункты ниже Новой Каховки – в 100 км от ангара, уничтоженного ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»
Тревожный чемоданчик холуя
Тревожный чемоданчик холуя Артем Черников
Они все-таки вернутся, я верю
Они все-таки вернутся, я верю Ирина Халип