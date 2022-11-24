В Беларуси придумали еще один способ, как собрать деньги с уехавших за границу

В Беларуси придумали еще один способ, как собрать деньги с уехавших за границу4
- 24.11.2022, 8:13
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Сбор коснется даже с тех, кто захочет сменить имя или развестись.
Чиновники хотят повысить ставки консульского сбора. Это предусмотрено проектом изменения в Налоговый кодекс. Речь про услуги, которые белорусы могут получить за границей в диппредставительствах нашей страны, пишет zerkalo.io.
К примеру, ставку за рассмотрение заявления о выходе из гражданства Беларуси хотят поднять до 400 евро (сейчас — 250 евро).
За выдачу или обмен паспорта постоянно проживающему за границей белорусу сейчас нужно заплатить 40 евро, если обращаться в наши дипломатические представительства или консульства за границей. Чиновники намерены поднять эту ставку до 50 евро. Если речь про обмен паспорта проживающему в Беларуси через диппредставительство, то ставку хотят оставить на прежнем уровне — 100 евро. Речь про тех, по всей видимости, кто проживает за границей без ПМЖ, а, к примеру, по национальной визе.
Плату за регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства планируют поднять до 100 евро, а расторжения — 200 евро. Сейчас — по 50 евро.
Чиновники также заметно хотят поднять ставку за регистрацию перемены фамилии, собственного имени и отчества, включая выдачу свидетельства — до 200 евро. Сейчас — 70 евро.
За проставление апостиля на официальном документе в дипломатических представительствах и консульствах хотят взимать 50 евро вместо нынешних 35-ти.
Уточним, что изменения еще не приняты. При этом утвержденный окончательный вариант правок чиновников в Налоговый кодекс могут отличаться от предварительных версий правок в этот документ.