Лавров попал в скандал из-за группового фото на саммите ОДКБ 7 24.11.2022, 8:16

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Глава МИД РФ нахамил журналисту и устроил истерику.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова ввязался в скандал. На заседании Организации договора коллективной безопасности в Ереване 23 ноября во время группового фото он снова наорал на журналистов.

Глава российской дипломатии решил указать место не российским журналистам, привыкшим к подобному отношению со стороны российских властителей, а представителям иностранных СМИ. Видео с хамской выходкой Лаврова появилось в Сети.

На опубликованных кадрах участники заседания ОДКБ выстраились для традиционного группового фото. В ходе формирования удачной «картинки» журналисты подсказывают политикам, куда лучше стать, чтобы всех было хорошо видно.

В момент, когда кто-то из журналистов просит одного из чиновников во втором ряду ступить на шаг вправо - впереди стоящий Лавров вдруг разражается возмущением.

«Ваше дело фотографировать, а не указывать, что нам делать», – громко выдал «дипломат», адресуя свою «рекомендацию» представителям СМИ.

После этого участники заседания ОДКБ, стоящие рядом с Лавровым, начинают ему объяснять, кому и почему адресовался совет от журналистов.

Стоит отметить, что Россия опозорилась и на саммите G20. Сразу в первый день Большой двадцатки министр иностранных дел России Сергей Лавров, который прибыл вместо Путина, сбежал с саммита на индонезийском острове Бали до его окончания. Как сообщают росСМИ, Лавров даже не дождался официального принятия итоговой декларации.

«Лавров покинул Бали. Он завершил работу на саммите G20», - говорится в сообщении.

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