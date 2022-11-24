Большой шок для Путина 24.11.2022, 8:26

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Дело может закончиться отставкой или свержением главы Кремля.

Сейчас приходит все больше новостей, указывающий, что ситуация будет развиваться в этом направлении, причем быстрыми темпами, пишет журналист Иван Яковина в статье на сайте «Нового времени».

А без доходов РФ будет вынуждена прекратить войну (весьма затратное мероприятие) и будет вынуждена отступит из украинских территорий. Без денег РФ не сможет поддерживать белорусский режим, да и свой собственный, тоже. Из-за чего в Москве начнутся серьезны политические перестановки. Возможно дело даже закончится отставкой или свержением Владимира Путина.

С 5 декабря в силу вступит эмбарго западное на поставки нефти. К эмбарго постепенно присоединятся Индия и Китай. Итак, от российской нефти отрезается Европа. Китайские нефтеперерабатывающие заводы сократили закупки российское нефти.

Тем временем, страны ОПЕК (такой себе нефтяной картель), глядя на все происходящее, объявили, что добычу нефти, видимо, придется увеличить. Мир понимает, что положиться на Россию в вопросе энергетики нельзя и принимает меры, чтобы не допустить резких дисбалансов и скачков цен. России не запретили торговать нефтью, ей разрешили продавать нефть без прибыли, в ноль. Нефтяная промышленность будет работать, нефтяникам будут платить деньги, но особой прибыли РФ получать не будет, и не сможет тратить их на войну.

Путин и его министры в один голос объявили, что не будут подчиняться этому требованию. Заявили, что не будут поставлять нефть в те страны, которые будут применять принцип ценового потолка на нефть. Но в этом случае, продавать нефть будет некому.

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