США предупредили, что Россия может использовать «Новичок» для массового удара по Украине 9 24.11.2022, 8:36

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Вашингтон проинформировал своих союзников.

В администрации США полагают, что президент РФ Владимир Путин может применить химическое оружие против Украины, если российские войска продолжат терпеть поражения. Об этом пишет Politico со ссылкой на шесть источников, среди которых чиновники Белого дома и Пентагона.

По их словам, на данный момент у властей США нет никаких разведданных, доказывающих, что Россия неизбежно использует химоружие. Однако Вашингтон предупредил своих союзников о необходимости готовиться к такому развитию событий, а также инвестирует в системы обнаружения использования химических веществ.

Большинство источников Politicо в Пентагоне прогнозиуют, что зимой боевые действия в Украине застопорятся. Но если этого не случится и российская армия продолжит сдавать позиции, то Кремль прежде чем прибегнуть к ядерной эскалации может рискнуть применить химическое оружие, в том числе «Новичок», которым был отравлен оппозиционер Алексей Навальный.

Российские спецслужбы ранее использовали «Новичок» для покушений на одного или двух человек. Однако его можно применять и для массовой атаки с большим количеством жертв, говорят источники Politico. Например, «Новичок» можно использовать через аэрозоль или в боеприпасах для нанесения большего ущерба. К тому же следы «Новичка» легко скрыть и западным странам будет сложнее обвинить Москву, признают собеседники издания.

Как пишет Politico, в США давно знают, что Россия наращивает потенциал химического оружия. Осенью сенаторов проинформировали о запасах химического оружия у России и рисках его применения в Украине, рассказал изданию помощник одного из конгрессменов.

На этом фоне администрация Байдена начала готовится к потенциальной химической атаке и улучшать средства ее обнаружения. Осенью Пентагон отправил группы в Восточную Европу, чтобы ознакомить военных с процедурами на случай химической или биологической атаки, рассказали Politico два источника, в том числе сотрудник Министерства обороны США. Кроме того, США передали Киеву средства химической, биологической и ядерной защиты в рамках военной помощи.

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