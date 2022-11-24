На Донбассе убитых «вагнеровцев» пакуют в черные пакеты без экспертиз и документов 3 24.11.2022, 8:38

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Оккупанты хотят скрыть огромные потери в ЧВК.

Оккупанты приказали медикам Горловки изымать документы у погибших «вагнеровцев», не проводить судмедэкспертизу тел и паковать наемников в санитарные мешки для транспортировки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

«Медицинскому персоналу больниц временно оккупированной Горловки Донецкой области оккупационная власть дала указание изымать документы погибших наемников частной военной компании «Вагнер», не проводить судмедэкспертизу тел и паковать их в санитарные мешки для транспортировки. Пункт назначения пока неизвестен», - говорится в сообщении.

В Генштабе также сообщили, что на временно оккупированной территории АР Крым активно ведутся работы по изготовлению железобетонных конструкций. Готовую продукцию вывозят в направлении города Армянск.

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