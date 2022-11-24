закрыть
24 ноября 2022, четверг, 9:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Донбассе убитых «вагнеровцев» пакуют в черные пакеты без экспертиз и документов

3
  • 24.11.2022, 8:38
  • 3,562
На Донбассе убитых «вагнеровцев» пакуют в черные пакеты без экспертиз и документов

Оккупанты хотят скрыть огромные потери в ЧВК.

Оккупанты приказали медикам Горловки изымать документы у погибших «вагнеровцев», не проводить судмедэкспертизу тел и паковать наемников в санитарные мешки для транспортировки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

«Медицинскому персоналу больниц временно оккупированной Горловки Донецкой области оккупационная власть дала указание изымать документы погибших наемников частной военной компании «Вагнер», не проводить судмедэкспертизу тел и паковать их в санитарные мешки для транспортировки. Пункт назначения пока неизвестен», - говорится в сообщении.

В Генштабе также сообщили, что на временно оккупированной территории АР Крым активно ведутся работы по изготовлению железобетонных конструкций. Готовую продукцию вывозят в направлении города Армянск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»
Тревожный чемоданчик холуя
Тревожный чемоданчик холуя Артем Черников
Они все-таки вернутся, я верю
Они все-таки вернутся, я верю Ирина Халип