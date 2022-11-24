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ВСУ устроили оккупантам «огневой мешок» под Бахмутом

  • 24.11.2022, 8:57
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ВСУ устроили оккупантам «огневой мешок» под Бахмутом
ПЕТР КУЗИК
Фото: pravda.com.ua

При каждом штурме войска РФ теряют половину своих подразделений.

Ситуация на Бахмутском направлении очень тяжелая. Очевидно, россияне решили любой ценой взять Бахмут к зиме. Враг большими силами постоянно штурмует позиции украинских военных, неся колоссальные потери. Но россияне не обращают внимание на жизнь людей и даже расстреливают своих при желании сдаться в плен или же за отказ выполнять задачи. К сожалению, ситуация у украинских бойцов тоже достаточно тяжелая. Из-за интенсивных боев быстро тратятся боеприпасы, кроме этого нашим войскам нужно пополнение живой силой.

Об адских боях и потребностях украинских военных на Бахмутском направлении, в эфире «Апостроф TV» рассказал командир батальона «Свобода», майор Нацгвардии Петр Кузик.

– Что сегодня происходит в Бахмуте? Есть информация, что там очень тяжело сейчас.

– Ситуация тяжелая. Идут серьезные бои, враг постоянно штурмует. По всей видимости, россияне определились с направлением атаки и планируют взять Бахмут до первого декабря любой ценой. Они задействуют все имеющиеся ресурсы, штурмуют город со всех сторон по 10 раз в день, ночью по 7-8 штурмов, постоянные авиаудары. Бои идут за каждый куст, за каждую посадку, и я не преувеличиваю.

Иногда их подразделения где-то могут войти, но их сбивают наши опорники, где-то мы наступаем, потом снова авиаудары, танки, пехота. Все это превратилось в сплошной штурм. У Бахмута все завалено трупами оккупантов. Сначала они их пробовали забирать, а сейчас уже просто снимают с них теплую одежду и надевают на себя.

Погодные условия усложняют работу, везде болото, местность такая, что тяжело подвозить боекомплект, вязнет вся техника, тяжело эвакуировать раненых. А поскольку это все происходит в режиме нон-стоп, все очень серьезно. Плюс в окопах сейчас по колена воды, но ребята это все мужественно выдерживают. Защитники Бахмута – это просто фантастические люди, они стоят стеной.

По нашему направлению за день россияне теряют до сотни человек. Но их это не останавливает. Один из пленных рассказывал, что сколько бы потерь у них ни было, на следующий день им привозят такое же количество людей. То есть им безразлично потери, им важно взять Бахмут, очевидно, к зиме.

– Часто россияне добровольно сдаются в украинский плен?

– Я владею информацией и могу сказать, что 100% россиян, которых гонят на наши защитные линии, хотят сдаться в плен. Но у них проблема в том, что при малейшем подозрении сдаться в плен – расстрел. Это со слов добровольно сдавшегося пленника. При неисполнении приказа – расстрел. Вот пошли они в атаку, мы пол отряда расстреляли, они вернулись на свои позиции, а им говорят: идите снова штурмуйте. Кто отказывается, кто боится – расстреливают.

Поэтому этому пленнику повезло, он сдался, говорит: хоть поел у вас нормально. А у них там все как на зоне, все держится на крыше. Есть смотрящие – командиры отрядов, которые следят, чтобы никто не сдался. Непростая у них ситуация, но нам их не жалко, они знали, куда шли.

У нас самих непростая ситуация, на некоторых позициях настолько динамично развиваются события, настолько близкие бои идут, что трехдневный запас боекомплекта заканчивается за пару часов. Очень нужен им Бахмут и они просто напирают безумными силами.

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