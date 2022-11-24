Ученые нашли в Мексике затерянный город майя 24.11.2022, 8:59

Он находился прямо посреди центрального парка в современном населенном пункте.

Группа археологов из Национального института антропологии и истории (INAH) обнаружила руины города Ошкуцкаб на территории современного штата Юкатан, сообщает nv.ua.

Специалисты INAH под руководством Педро Шулука Балама и Томаса Галлареты Негрона, работая в сотрудничестве с городским советом, провели раскопки в центральном парке. Им удалось обнаружить керамику майя, образцы костей и фрагменты украшенных архитектурных элементов, возраст которых достигает почти тысячи лет

Некоторые из каменных фрагментов изображают важные фигуры майя, возможно, богов или элиту майя. Они были переданы INAH для проведения дальнейших исследований. Команда также обнаружила стекло и фарфор, которые были созданы уже в колониальную эпоху.

Ошкуцкаб был доколумбовым городом майя, региональной столицей, управляемой семьей Тутул Сю после падения Майяпана в 1440-х годах нашей эры.

Сю сотрудничали с испанцами, колонизировавшими Америку, однако несмотря на это город были снесен, а на его месте в 1550 году появились колониальные постройки.

В центре нового города испанцы построили Parroquia de San Francisco de Asis — большую францисканскую церковь, на месте которой, вероятно, стоял один из более ранних храмов майя.

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