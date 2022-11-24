СМИ: Турция поставила Украине систему залпового огня с точностью выше, чем у HIMARS 4 24.11.2022, 9:08

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фото: Roketsan

Что о ней известно?

Известный ресурс о боевой технике рассказал о поставках в Украину турецких реактивных систем залпового огня с высокоточными ракетами TLRG-230 — о том, что их отправляют или отправляли для ВСУ, до сих пор ничего не было известно. Сайт zerkalo.io рассказывает, что это за техника и чем она может помочь украинской армии.

Что мы знаем

Нидерландский ресурс Oryx, специализирующийся обычно на подсчете потерь боевой техники по открытым источникам, опубликовал статью, где перечислил все поставки вооружений из Турции в Украину. Помимо ставших уже легендой ударно-разведывательных беспилотников «Байрактар» и известных бронеавтомобилей Kirbi, там был и совершенно новый пункт — системы залпового огня с управляемыми ракетами TLRG-230. Это одна из наиболее совершенных и универсальных РСЗО в мире, возможно, в чем-то превосходящая знаменитый «Хаймарс». По словам авторов ресурса, вся партия вооружения была поставлена еще летом.

Впоследствии в Сети появилось видео, на котором происходит стрельба из турецкой системы залпового огня — утверждается, что оно снято в Украине.

Подлинность видеоролика не подтверждена, некоторые телеграм-каналы обратили внимание, что на кадрах зеленая растительность, что нехарактерно для второй половины ноября. Впрочем, место и время съемок нигде не указано — мы знаем лишь, что Oryx рассказал о поставках партии вооружения этим летом.

Если пуск турецкой ракеты был произведен в летнее время, никаких противоречий здесь нет. Отсутствие других видеозаписей работы турецкой РСЗО также ни о чем неопровержимо не свидетельствует — их могли просто не публиковать их соображений секретности (а остатки ракет, которые находят и идентифицируют по другую сторону фронта, вполне могли и не зафиксировать на фото или видео — в российской армии крайне негативно относятся к наличию смартфонов у солдат).

Что представляет собой турецкая РСЗО?

Строго говоря, обозначение TLRG-230 не имеет непосредственного отношения к конструкции самой реактивной системы залпового огня — скорее, к используемым ракетам. Дело в том, что турецкий подход к конструированию РСЗО отличается и от советского, и от американского. Если в СССР пошли по пути трех различных систем для разных нужд и уровней подчинения, а в США построили одну 227-мм MLRS и в качестве альтернативы предлагают только предельно облегченный HIMARS того же калибра, то у турок все значительно интереснее.

Инженеры из турецкого оборонного концерна Roketsan взяли за основу мультикалиберность — их системы залпового огня могут запускать самые разные ракеты благодаря широкой унификации. Основная РСЗО, разработанная компанией, называется Rocketsan MBRL (Multi-Barrel Rocket Launcher — «многоствольная пусковая ракетная установка»).

При необходимости она может «работать» двумя пакетами по 20 сравнительно небольших 122-миллиметровых ракет (как система «Град»), или двенадцатью 230-миллиметровыми (практически идентичными американским MLRS и по количеству ракет в залпе, и по калибру), или четырьмя большими 300-миллиметровыми ракетами (в этом случае турецкая система становится «одноклассником» советского «Смерча» и российского «Торнадо-С»).

Последняя и самая могучая версия системы — оперативно-тактический ракетный комплекс, стреляющий одной 610-миллиметровой ракетой KHAN — она способна накрывать цели на расстоянии до 280 километров. Все ракеты упаковываются в герметичные контейнеры еще на заводе, так что перезарядка с помощью устанавливаемого на машины крана происходит быстро — в отличие от большинства советских моделей, где приходится заряжать каждую направляющую пусковой установки отдельно, что может занимать десятки минут.

В чем особенность ракет TLRG-230

Семейство 230-миллиметровых ракет от Roketsan отличается от большинства других аналогичных боеприпасов очень разнообразной системой наведения на цель. Если у «Града» или «Урагана» снаряды не корректируются в полете практически никак, а у HIMARS или MLRS точность попадания обеспечивается автопилотом и коррекцией по GPS, то турки не стали экономить и оснастили свои ракеты тремя разнообразными системами повышенния точности.

Первая из них — классическая ИНС (инерциальная навигационная система), то есть автопилот. С помощью акселерометров, гироскопов и компьютеров она выводит ракету в район цели — но самой цели не видит. Система вообще никак не зависит от внешних ориентиров и сигналов, отчего является полностью автономной (и благодаря чему ее работу невозможно засечь). Правда, платить за это приходится точностью — ракета лишь с одной ИНС не сможет со снайперской точностью накрыть небольшой объект.

Для точного же попадания в цель на турецких 230-миллиметровых ракетах стоят различные инструменты «доведения» снаряда до вражеского объекта на финальном участке траектории. В одном случае это может быть коррекция по спутнику — причем производитель заявляет, что работает с системами и GPS, и ГЛОНАСС. Эти системы дают координаты местонахождения ракеты, автоматика сравнивает их с заранее введенными в систему координатами цели, и, если показатели не совпадают, корректирует положение снаряда в пространстве с помощью рулей.

Это очень надежная система — она не требует никаких внешних целеуказателей (спутники за таковые не считаем), так что ее трудно сбить с толку. Это многократно доказано точнейшими ударами американских «Хаймарсов», которым не смогла противостоять ни российская ПВО, ни средства радиоэлектронной борьбы.

Вместе с тем, спутниковая навигация имеет и неустранимый недостаток: для точного попадания в цель необходимо так же точно знать все ее координаты. Соответственно, лучше всего ракеты с таким наведением работают или по неподвижным объектам, или по целям, координаты которых удалось максимально оперативно передать оператору пусковой установки. Однако это в любом случае занимает время — так что стрельба из «Хаймарсов» по, например, наступающим танкам, будет явно менее эффективной, чем по складам с боеприпасами, штабам или Антоновскому мосту.

Однако ракеты от Roketsan могут эффективно стрелять и по технике — дело в том, что версия TLRG-230 также наводится по лазерному лучу. Это отработанная технология, используемая во множестве моделей управляемого оружия. Чтобы навести ракету на цель, используется устройство, испускающее лазерный луч — например, целеуказатель, установленный на беспилотнике «Байрактар» или лазерный дальномер-целеуказатель в руках разведчика.

После того, как луч наведен на цель, он отражается от ее поверхности и принимается головкой самонаведения ракеты. Последняя подает сигналы системам управления, а те, в свою очередь направляют боеприпас его в цель. Если она движется, в этом нет ничего критичного — достаточно некоторое время направлять луч на вражескую технику, и уйти она скорее всего не сможет. На кадрах этого проморолика от Roketsan видно взаимодействие РСЗО как раз с беспилотником «Байрактар», указывающим ракетам цель.

Практика показывает, что с помощью ракет, управляемых по лазеру, можно точно попасть даже в такую небольшую цель, как автомобиль. Американский пилот БПЛА «Хищник», самого известного боевого беспилотника в мире, Томас Марк Маккерли описал в своей книге «Ликвидатор. Откровения оператора боевого дрона» убийство в 2011 году в Йемене известного проповедника «Аль-Каиды» Анвара аль-Авлаки — в его автомобиль пустили с дрона ракету Hellfire как раз с лазерным управлением.

Что касается боевых возможностей ракет, то известно, что при калибре 230 миллиметров они весят 210 килограммов с 42-килограммовой осколочно-фугасной боевой частью. После взрыва снаряд разбрасывает осколки в радиусе 55 метров. Дальность действия такой ракеты — до 70 километров, то есть примерно как у «Хаймарсов». Круговое вероятное отклонение (то есть радиус круга, в который гарантированно попадет половина выпущенных ракет) — около двух метров, по утверждению разработчика.

Чем Украине может помочь турецкая РСЗО

Возможности турецкой РСЗО с 230-миллиметровыми ракетами в чем-то даже выше, чем у «Хаймарса» — при практически идентичной дальности высокоточные ракеты позволяют поражать куда более широкий спектр целей. К примеру, танки, радары, установки ПВО, скопления пехоты не являются объектами с постоянными координатами, а непрерывно передавать их местоположение пусковым установкам неудобно и вряд ли возможно (хотя у Украины неплохо обстоят дела с беспилотниками, обеспечить идеальную ситуационную осведомленность не получится, а разведывательные БПЛА работают отнюдь не только с HIMARS — у них много других задач).

В случае же использования ракет с лазерным наведением достаточно «подвесить» на большой высоте далеко видящий «Байрактар» или другой дрон и с него наводить боеприпасы РСЗО. При этом беспилотнику совершенно необязательно входить в зону действия вражеской противовоздушной обороны.

Наводить ракеты на важные цели могут и диверсионно-разведывательные группы, так как лазерные целеуказатели можно брать и с собой. В этом случае объекты в тылу российской армии на десятки километров могут подвергаться еще более точным ударам, чем в случае использования ракет «Хаймарсов».

Впрочем, российско-украинская война не раз заставляла изменять мнение по поводу эффективности, казалось бы, проверенных вооружений — только информация о реальном боевом применении ракет TLRG-230 может показать, насколько хороша (или нет) эта установка.

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