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Бойцы ВСУ мастерски уничтожили замаскированный в лесу российский танк

  • 24.11.2022, 9:19
Бойцы ВСУ мастерски уничтожили замаскированный в лесу российский танк

Оккупанты надеялись, что удачно спрятались, но дрон не оставил им шансов.

Бойцы 44-й артиллерийской бригады им. Даниила Апостола показал качественную работу украинской артиллерии на восточном отрезке фронта.

Информация обнародована на официальной странице (Facebook https://www.facebook.com/watch/?v=2948655092111093) бригады и Сухопутных войск ВСУ.

Видео, продолжительностью около минуты, снято с помощью дрона, следившего за позициями российских оккупантов.

После нескольких вводных кадров камера показывает российский танк, скрывающийся где-то в гуще леса: похоже, оккупанты надеялись, что удачно замаскировались.

Благодаря работе беспилотника удалось нацелить орудия - прямо в чащу прилетает снаряд.

Танк с горящими гусеницами выполз из засады и начал выезжать на дорогу.

Впрочем, проехал буквально пару метров - застыл, когда из-под кабины повалил черный дым.

Похоже, танкисты спаслись: вылезли из бронетехники и скрылись в лесу.

Через некоторое время к месту чрезвычайной ситуации прибыл военный автомобиль - на нем оккупанты надеялись эвакуировать раненых.

Двое россиян вынесли раненого из кустов и потащили в машину. Вокруг – несколько военных, которые настороженно оглядываются вокруг.

На опушке «отдыхает» еще один раненый, которого пытаются спасти. Второго танкиста также тянут в кузов автомобиля.

На последних кадрах видео видно, что для спасения двух танкистов-неудачников россияне использовали один автомобиль и около 6 человек живой силы.

В сообщении не указано, когда и где снято видео. По зелени на деревьях можно предположить, что событие произошло в конце лета – начале осени. Относительно местности, может быть, зафиксированы действия артиллерии ВСУ на восточном отрезке фронта. Об этом свидетельствуют предварительные сообщения на странице 44 ОАБ, в которых упоминается Донетчина и Харьковщина.

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