«Вы мне помогите, а я Вовика уберу» 4 24.11.2022, 9:46

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«Верхушка» РФ сейчас крайне недовольна Путиным.

Офицер Комитета государственной безопасности СССР в отставке Владимир Попов считает, что западным спецслужбам сложно подобраться к президенту РФ Владимиру Путину с целью его ликвидации, но убийство можно попытаться организовать через ближайшее окружение политика. Такое мнение Попов высказал в интервью основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону.

Попов работал в КГБ в 1972–1991 годах, сейчас живет в Канаде.

Гордон спросил, могут ли американцы «физически убрать Путина».

«Сложно. Как подобраться? Ну как? Непросто. Это только в том случае, если в ближайшем окружении найдется какой-то инициативный человек, который добровольно выйдет на контакт с американскими спецслужбами и скажет: «Вы мне помогите, а я Вовика, так сказать, уберу», – предположил бывший офицер КГБ.

Он подчеркнул, что Федеральная служба охраны, которая обеспечивает Путину безопасность, охраняет его везде – «во всех его резиденциях и бункерах».

«Повара, как он сам признавал, это еще со времен Советского Союза известно, – все военнослужащие. В данном случае ФСО, а раньше – 9-го управления. Крайне сложно подобраться», – сказал Попов.

Гордон возразил, что к советскому диктатору Иосифу Сталину «подобрались» (по одной из версий, Сталина убили его же соратники).

«Верхушка», – ответил Попов.

По его мнению, «верхушка» и Путиным сейчас «крайне недовольна», но пока не готова его свергнуть.

«Может быть, они будут доводить до критического момента, чтобы все [в итоге] списать на него: «Это вот Путин, мы-то хорошие. А это вот он злодей», – сказал бывший офицер КГБ.

Он допустил, что западные спецслужбы уже работают с окружением Путина.

«Конечно [работают]. Трудно сказать, насколько эффективно. Потому что, опять-таки, не так уже просто подойти. Традиционно как Советский Союз, так и нынешняя Россия – достаточно закрытые общества. Особенно сейчас, находясь в изоляции. Чисто физически сложно подойти, – сказал Попов. – Я представляю, под каким колпаком (хотя это традиционно было, но тем не менее), особенно сейчас, находится американское посольство. А нередко для установления первоначальных контактов использовались – во всех странах это одинаково – приемы в посольстве по любому поводу. Какие-то знаменательные даты – фуршет, разговоры вроде как ни о чем... И устанавливался первоначальный психологический контакт. Сейчас это невозможно. Поэтому нужно выходить вовне, а вовне все под контролем».

Он продолжил, что если бы окружение Путина выезжало сейчас за границу, установить с ним контакт было бы легче.

«А теперь и этого нет. Поэтому чисто физически к нему подобраться сложно... Но если есть желание, всегда можно достигнуть желаемого результата. Я добавлю: и нужно. И можно, и нужно», – отметил Попов.

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