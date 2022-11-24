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СМИ: Пригожин отправил в Европарламент окровавленную кувалду с логотипом ЧВК «Вагнера»

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  • 24.11.2022, 10:14
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СМИ: Пригожин отправил в Европарламент окровавленную кувалду с логотипом ЧВК «Вагнера»
фото: ТАСС

Российские террористы угрожают европейским политикам?

Европарламент выступил с инициативой признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией, что связано с осуществлением деятельности, противоречащей нормам международного права.

«Ответом» на это решение со стороны Евгения Пригожина стала передача представителю Европарламента символичного послания.

Информация об этом событии распространяется в СМИ со ссылкой на пресс-службу компании «Конкорд», находящейся в собственности Пригожина.

«В кейсе для скрипки, который является аксессуаром музыкантов, содержится кувалда, с брендовым клеймом компании «ЧВК Вагнер». На ее рукоятке имеются следы крови», - говорится в сообщении.

Детали передачи «посылки» непосредственно получателю не уточняются.

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