СМИ: Пригожин отправил в Европарламент окровавленную кувалду с логотипом ЧВК «Вагнера» 28 24.11.2022, 10:14

16,546

фото: ТАСС

Российские террористы угрожают европейским политикам?

Европарламент выступил с инициативой признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией, что связано с осуществлением деятельности, противоречащей нормам международного права.

«Ответом» на это решение со стороны Евгения Пригожина стала передача представителю Европарламента символичного послания.

Информация об этом событии распространяется в СМИ со ссылкой на пресс-службу компании «Конкорд», находящейся в собственности Пригожина.

«В кейсе для скрипки, который является аксессуаром музыкантов, содержится кувалда, с брендовым клеймом компании «ЧВК Вагнер». На ее рукоятке имеются следы крови», - говорится в сообщении.

Детали передачи «посылки» непосредственно получателю не уточняются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».