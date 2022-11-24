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Минобороны Польши поддержало предложение Качиньского отдать немецкие ПВО Patriot Украине

  • 24.11.2022, 10:35
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Минобороны Польши поддержало предложение Качиньского отдать немецкие ПВО Patriot Украине
Мариуш Блащак
Фото: ЕРА

Комплексы должны быть размещены на западной границе.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак попросил Германию передать Украине предложенные ранее Польше системы ПРО Patriot. Об этом он написал в Twitter.

Министр считает, что эти ПВО будут эффективнее против российских обстрелов на украинской территории. При этом Блащак отметил условие, что Patriot должны быть размещены на западной границе Украины.

«После очередных ракетных обстрелов я обратился к Германии, чтобы предложенные батареи Patriot перебросили в Украину и разместили на западной границе. Это защитит ее от дальнейших жертв и отключений электроэнергии, а также повысит безопасность на нашей восточной границе», – говорится в сообщении.

После падения ракеты на территории Польши министр обороны Кристине Ламбрехт предложила Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

23 ноября лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сказал, что ПРО, которой Германия предложила усилить защиту неб над Польшей, была бы эффективнее в воюющей Украине.

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