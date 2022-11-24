закрыть
24 ноября 2022, четверг, 11:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Пружанами пара жестоко убила пенсионерку из-за 90 рублей

4
  • 24.11.2022, 10:39
  • 3,934
Под Пружанами пара жестоко убила пенсионерку из-за 90 рублей

Сельчане пришли к женщине под предлогом возвращения долга.

В деревне Пружанского района обнаружили труп 85-летней пенсионерки. По горячим следам оперативники задержали подозреваемых — мужчину и женщину, которые рассказали, что лишили пожилую женщину жизни из-за 90 рублей, сообщили в МВД.

Как удалось установить, 46-летний сельчанин и его 33-летняя сожительница пришли к пенсионерке, которой ранее помогали по хозяйству, чтобы вернуть долг в 10 рублей.

Вместо настоящих денег они протянули женщине сувенирную купюру в 100 рублей. Когда же та принесла сдачу, мужчина напал на нее и начал наносить удары металлическим штырем. Убедившись, что жертва мертва, злоумышленники закрыли дом на ключ и выбросили его. С добычей в 90 рублей они направились в райцентр, где купили спиртное.

Задержали пару по горячим следам. Против них возбуждено уголовное дело за убийство с особой жестокостью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»
Тревожный чемоданчик холуя
Тревожный чемоданчик холуя Артем Черников
Они все-таки вернутся, я верю
Они все-таки вернутся, я верю Ирина Халип