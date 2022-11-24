Под Пружанами пара жестоко убила пенсионерку из-за 90 рублей 4 24.11.2022, 10:39

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Сельчане пришли к женщине под предлогом возвращения долга.

В деревне Пружанского района обнаружили труп 85-летней пенсионерки. По горячим следам оперативники задержали подозреваемых — мужчину и женщину, которые рассказали, что лишили пожилую женщину жизни из-за 90 рублей, сообщили в МВД.

Как удалось установить, 46-летний сельчанин и его 33-летняя сожительница пришли к пенсионерке, которой ранее помогали по хозяйству, чтобы вернуть долг в 10 рублей.

Вместо настоящих денег они протянули женщине сувенирную купюру в 100 рублей. Когда же та принесла сдачу, мужчина напал на нее и начал наносить удары металлическим штырем. Убедившись, что жертва мертва, злоумышленники закрыли дом на ключ и выбросили его. С добычей в 90 рублей они направились в райцентр, где купили спиртное.

Задержали пару по горячим следам. Против них возбуждено уголовное дело за убийство с особой жестокостью.

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