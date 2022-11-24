Паника в Кремле: Путин надеется только на ФСО 4 Александр Левченко

24.11.2022, 10:59

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За кресло главы РФ уже началась борьба.

Ситуация внутри Москвы становится все более напряженной. Уже определилась одна группа лиц, которая готова к борьбе за высшую должность в РФ, когда, как ожидается, «неожиданно» отойдет от дел Путин. Это ястребы, среди которых выделяются прокремлевский чеченский вождь Кадыров и владелец частной военной компании «Вагнер» Пригожин. Они готовят свои войска (10 тысяч вооруженных чеченов и 40 тысяч вагнеровцев действуют на фронтах Украины) для возможной борьбы для захвата власти в Кремле.

Конечно, существует и группа умеренных претендентов, реально воспринимающая ситуацию, в которой сейчас находится Россия после начала войны против Украины и объединения Европы для отражения российской агрессии. Кадыров на всякий случай себя позиционирует как пропутинский кадр, а Пригожин лично знаком с Путиным с 1991 г. со времен бандитского Петербурга, когда зарабатывались огромные деньги на махинациях экономического и финансового характера. Пригожин тогда захватил сферу услуг, в частности, ресторанный бизнес, как раз после своего возвращения из девятилетнего заключения за разбойное нападение. В это время Путин был советником мэра Петербурга, а затем возглавлял внешнеторговые связи городской администрации.

Когда Путин стал президентом страны, проведение официальных обедов в Петербурге с президентами Франции и США проводилось как раз в ресторанах Пригожина, там Путин также отмечал свои дни рождения. Поэтому Пригожин получил прозвище «повар президента». Но времена меняются, похоже, что повар президента имеет амбиции, если не занять президентское кресло, то во всяком случае посадить на это место свою креатуру. Потому, чтобы обезопасить себя, Кремль всегда держит в рукаве туза. А это самая преданная лично Путину Федеральная служба охраны (ФСО).

Когда недавно заметили вооруженных людей на улицах российской столицы, горожане с надеждой подумали, что начался государственный переворот. Но быстро было сообщено об учениях Федеральной службы охраны, которая считается самым секретным специальным органом РФ, возможно еще более закрытым, чем ФСБ. Эти тактические учения имели целью тренировку перехода ФСО в режим военного положения. ФСО готовит своих сотрудников к возможному «массированному идеологическому нападению», в котором враг будет использовать медиа, социальные сети, религиозные организации и даже гипноз. Между мерами реагирования ФСО планирует контрдействие, проведение среди личного состава политических занятий, коллективные походы в церковь, идентификацию собственных офицеров с нестабильной психикой и неадекватной реакцией.

Директором ФСО с 2016 г. является генерал армии Дмитрий Кочнев. Его первый заместитель – Александр Комов. Генерал Комов не только очень ко всему подозрителен, он часто прислушивается к прогнозам астрологов и магов. Проект «Плана моральной и психологической поддержки перехода Дирекции ФСО из мирного на военное положение» говорит об организации реализации мероприятий моральной и психологической поддержки оперативным и официальным действиям офицеров ФСО.

В разделе «Усиленная боевая готовность» рекомендуется проводить индивидуальные беседы с отдельными сотрудниками ФСО, чтобы их правильно информировать о международной и военно-политической ситуации. С началом «Полной боевой готовности» планируется разъяснять личному составу требования законодательства об ответственности за военные преступления, предотвращение неуверенности и паники среди сотрудников и членов их семей. В случае государственного переворота отмечается, что некоторые офицеры могли бы впасть в депрессию или меланхолию в смысле действий властных структур. Поэтому предлагается в этом случае предоставлять контраргументы, контрубеждения, ведение доверительных бесед с молодыми сотрудниками, склонных к психической нестабильности. А всех психически неуравновешенных сотрудников необходимо отправлять в психбольницы.

Авторы плана отмечают, что «враг очень лукавый и подлый и желает снизить психологическую устойчивость сотрудников ФСО». Между главными угрозами называется телевидение, социальные сети, книги и брошюры. Отмечается, что иностранные разведчики будут хотеть использовать общественные движения, неправительственные и церковные организации, чтобы войти в контакт с родственниками офицеров ФСО. И что большую опасность представляют лица, которые могут идеологически инфицировать сотрудников службы или влиять на них с помощью гипноза.

Александр Комов напрямую отвечает за выполнение такого плана. В разговорах с подчиненными он всегда акцентирует внимание на возможных манипуляциях западных спецслужб и апеллирует никогда не терять бдительность. Между тем, генеральский сынок Никита любит отдыхать на дорогих курортах Монако, Франции, Италии, Германии.

Так что с одной стороны, Путин располагает чрезвычайно подготовленной и численной ФСО, которая может в любой момент справиться с любыми недовольными политикой Кремля, включая Кадырова и Пригожина. С другой стороны, даже в этой службе при определенных обстоятельствах что-то может пойти не так, и тогда развитие событий в Москве может стать совершенно непредсказуемым.

Александр Левченко, obozrevatel.com( )

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