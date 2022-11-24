Европарламент призвал внести Беларусь в список стран, которые помогают отмывать деньги 2 24.11.2022, 11:02

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На что это может повлиять?

Вчера Европарламент большинством голосов проголосовал за принятие резолюции о признании России государством-спонсором терроризма. Евродепутаты намерены подготовить почву, чтобы привлечь Путина и российское правительство к ответственности перед международным трибуналом.

В резолюции упоминалась и Беларусь. Европарламент внести Беларусь и Россию в список стран, помогающих отмывать деньги и финансировать терроризм. На данный момент в этом списке находятся Багамы, Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Маврикий, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Панама и Зимбабве.

Если страна появляется в перечне рисков, составленном ЕС, банки и другие профессиональные организации обязаны повысить контроль за всеми бизнес-транзакциями, в которых участвуют операторы, находящиеся в этих странах. Еще одним последствием является то, что в такие страны, как правило, не могут направляться какие-либо фонды Евросоюза.

Депутаты также призывают рассматривать Лукашенко «как соучастника в агрессивной войне против Украины за его роль в обеспечении атак с территории Беларуси и открытой поддержке российской агрессии».

Резолюция была принята 494 голосами «за» при 58 голосах «против» и 44 воздержавшихся.

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