Археологи нашли следы древней цивилизации на дне озера в Альпах 1 24.11.2022, 11:02

Боденское озеро

Фото: deeperblue.com

Авторы открытия считают, что недавно обнаруженные подводные сооружения были созданы людьми эпохи неолита.

Ледниковое Боденское озеро находится в Предальпах между Германией, Австрией и Швейцарией, пишет «Новое время».

Обнаруженные там следы древней цивилизации возникли примерно 5500 лет назад, считают ученые.

Впервые скальные образования нашли в 2015 году благодаря усилиям сотрудников Института исследования озер в немецком Лангенаргене, 一 исследователи нашли строения из камней, похожие на египетские пирамиды.

Около 170 таких строений формируют ряд из нескольких километров вблизи юго-западного швейцарского берега Боденского озера на мелководье. При этом, максимальная глубина озера превышает 250 метров.

Исследователи из Музея археологии швейцарского кантона Тургау под руководством профессора Урса Лейцингера уверены, что эти скальные объекты соорудили люди эпохи неолита, жившие поблизости.

Точное предназначение этих строений остается неизвестным. Археологи допускают, что некоторые из них могли быть платформами для рыбалки, кладбищами, пограничными сооружениями, солнечными календарями или культовым астрономическим объектом.

Со временем из-за климатических изменений вода в озере поднялась на три-пять метров, и прежняя береговая линия, где были расположены эти объекты, оказалась под водой.

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