Для ключевых предприятий Борисова не могут найти директоров

Для ключевых предприятий Борисова не могут найти директоров2
- 24.11.2022, 11:24
- 1,018
В регионе — острый дефицит руководящих кадров.
В Борисове, как и в конце октября, не закрыто 10 вакансий руководителей.
Регион сохраняет лидерство в Минской области по числу свободных рабочих мест для директоров, сообщает ex-press.by.
В Борисове и Борисовском районе требуются:
— директор ГП «Градостроитель»;
— директор ОАО «Борисовский авторемонтный завод»;
— директор ГСУ «Борисов-Арена»;
— директор КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района»;
— начальник ГУ «Борисовская райветстанция» — главный государственный ветеринарный инспектор района;
— главный редактор ГУ «Редакция газеты «Единство»;
— директор «Борисовский государственный колледж»;
— директор КДУП «УКС Борисовского района»;
— директор ОАО «Борисовская агропромтехника»;
— директор «Борисовский городской стадион».
В прошлом месяце директором УП «Жилье» стал Александр Пушкин, который ранее был и.о. Вместе с тем, в ноябре не стало руководителя у Борисовского городского стадиона.
Напомним, в конце сентября в Борисове было 8 вакансий руководителей. В течение месяца к ним добавились вакансии директора Управления капитального строительства Борисовского района и ОАО «Борисовская агропромтехника».
Дефицит руководящих кадров наблюдается последние несколько лет. К примеру, директора «Борисов-Арены» ищут с августа прошлого года. В августе этого были объявлены вакансии директора УП «Жилье» и главного редактора газеты «Адзiнства».