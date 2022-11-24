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Для ключевых предприятий Борисова не могут найти директоров

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  • 24.11.2022, 11:24
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Для ключевых предприятий Борисова не могут найти директоров

В регионе — острый дефицит руководящих кадров.

В Борисове, как и в конце октября, не закрыто 10 вакансий руководителей.

Регион сохраняет лидерство в Минской области по числу свободных рабочих мест для директоров, сообщает ex-press.by.

В Борисове и Борисовском районе требуются:

— директор ГП «Градостроитель»;

— директор ОАО «Борисовский авторемонтный завод»;

— директор ГСУ «Борисов-Арена»;

— директор КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района»;

— начальник ГУ «Борисовская райветстанция» — главный государственный ветеринарный инспектор района;

— главный редактор ГУ «Редакция газеты «Единство»;

— директор «Борисовский государственный колледж»;

— директор КДУП «УКС Борисовского района»;

— директор ОАО «Борисовская агропромтехника»;

— директор «Борисовский городской стадион».

В прошлом месяце директором УП «Жилье» стал Александр Пушкин, который ранее был и.о. Вместе с тем, в ноябре не стало руководителя у Борисовского городского стадиона.

Напомним, в конце сентября в Борисове было 8 вакансий руководителей. В течение месяца к ним добавились вакансии директора Управления капитального строительства Борисовского района и ОАО «Борисовская агропромтехника».

Дефицит руководящих кадров наблюдается последние несколько лет. К примеру, директора «Борисов-Арены» ищут с августа прошлого года. В августе этого были объявлены вакансии директора УП «Жилье» и главного редактора газеты «Адзiнства».

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