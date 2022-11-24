Российский «мобик» застрелил сослуживца под Курском
- 24.11.2022, 11:33
Автомат якобы «самовольно выстрелил прямо в шею».
В Курской области РФ «мобик» случайно застрелил сослуживца из автомата.
Как сообщает Телеграм-канал «База», стрельба произошла в деревне Толпино. По версии участника инцидента, которому удалось выжить, все произошло случайно.
В тот день старший сержант разведки 43-летний Андрей (на фото справа) нес службу дневальным и держал в руках автомат Ак-74. В какой-то момент автомат неудачно выстрелил в сторону другого военного - 33-летнего рядового Сергея.
Пуля попала «мобику» в шею, он скончался на месте. С сержантом будут разбираться военные следователи.