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Российский «мобик» застрелил сослуживца под Курском

  • 24.11.2022, 11:33
Российский «мобик» застрелил сослуживца под Курском

Автомат якобы «самовольно выстрелил прямо в шею».

В Курской области РФ «мобик» случайно застрелил сослуживца из автомата.

Как сообщает Телеграм-канал «База», стрельба произошла в деревне Толпино. По версии участника инцидента, которому удалось выжить, все произошло случайно.

В тот день старший сержант разведки 43-летний Андрей (на фото справа) нес службу дневальным и держал в руках автомат Ак-74. В какой-то момент автомат неудачно выстрелил в сторону другого военного - 33-летнего рядового Сергея.

Пуля попала «мобику» в шею, он скончался на месте. С сержантом будут разбираться военные следователи.

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