В Беларуси резко подорожал евро 24.11.2022, 11:31

1,318

Курс европейская валюты «рванул» в верх с самого начала торгов.

Пара «доллар — евро» на торгах в Беларуси продолжает расходиться. Сегодня американская валюта опять дешевеет, а евро быстро идет вверх. В начале торгов — сразу на 3,5 копейки. Теперь скорость снизилась, пишет onliner.by.

Доллар дешевеет на 0,06 копейки и стоит 2,4169 белорусского рубля.

Евро растет на 2,37 копейки — стоит 2,4932 белорусского рубля.

Российский рубль пока вырос на 0,22 копейки, до 3,9946 белорусского рубля за сотню.

Напомним, вчера доллар подешевел на 0,25 копейки, опустился до 2,4175 белорусского рубля. Евро опустился на 0,02 копейки и оценивался в 2,4695 рубля. Российский рубль вырос на 0,82 копейки — сотня стоила 3,9924 белорусского рубля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».