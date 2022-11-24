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Как выглядит средний портрет жителя Минска

  • 24.11.2022, 11:37
Как выглядит средний портрет жителя Минска

Мужчин в столице значительно меньше.

Средний возраст мужчин в Минске в начале 2022 года, согласно статистике Главного статистического управления столицы, составлял 37,2 года. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Вряд ли к концу года что-то существенно изменилось, однако 10 лет назад, в 2012-м средний возраст был другим - 35,7 года.

Больше всего мужчин живет во Фрунзенском районе столицы - 23,5% от общей численности жителей Минска мужского пола. Оно и понятно, это самый большой район. Меньше всего мужчин в Партизанском районе - 4,8% от общей численности мужчин Минска. А вот тут сюрприз, потому что самым маленьким районом столицы является все же Советский, а он в «мужской» статистике как раз в середине.

Интересно, что женщин в столице значительно больше. По данным Белстата, в среднем на тысячу представительниц прекрасного пола приходится всего 842 мужчины.

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