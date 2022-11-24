В Украине ликвидировали боевика «Людоеда», призывавшего «мобиков» идти к нему в отряд 13 24.11.2022, 11:54

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У захватчиков нет денег на его похороны.

Российский оккупант с позывным «Людоед» был ликвидирован. Ранее он призывал мобилизованных россиян ехать на войну и уходить к нему в отряд.

Об этом сообщает один из пабликов российской соцсети «Вконтакте». Отмечается: боевик был убит больше недели назад – и он «лежит в морге с 14 ноября».

«Скончался наш старый друг Денис Людоед, армеец, из первого состава БФ, принимал участие и в ряде акций других армейских известных фирм. ... Узнали случайно, лежит в морге с 14.11», – говорится в сообщении.

При этом, подчеркивается, денег на его похороны нет. В связи с чем пособники захватчиков объявили о сборе средств.

«Собираем на похороны всем миром. ... Будем признательны за любую посильную помощь», – отметили они.

Ранее «Людоед» призывал мобилизованных россиян ехать на войну и уходить к нему в отряд. А также сетовал на большие потери путинской армии. В частности, с 19 сентября по начало октября в его подразделении, по его же словам, из 23 человек осталось всего 7. При этом он тогда подчеркнул: из-за якобы нехватки солдат, захватчики отступают.

«Мы отступаем сейчас, нам нужно наступление. Ждем. Приезжайте. У нас из 19 числа [сентября] из 23 человек у меня 7 человек осталось. Люди нужны, это ресурс, который самый главный», – сказал боевик.

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