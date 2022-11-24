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ВСУ предупреждают белорусов о возможных терактах со стороны РФ

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  • 24.11.2022, 11:55
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ВСУ предупреждают белорусов о возможных терактах со стороны РФ

Срочное обращение.

Вооруженные силы Украины обратились к белорусам и предупредили о возможных терактах со стороны России. В частности — на БелАЭС.

Ранее украинская разведка заявляла, что на территории Беларуси российские спецслужбы планируют ряд террористических актов на объектах критической инфраструктуры.

«Известно, что в ближайшее время на территории Беларуси запланировано проведение ряда терактов – искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Место проведения вероятных «инцидентов» – территории, граничащие с границами стран ЕС и Украины, в частности Гродненской и Брестской областей. Одна из главных целей – Белорусская атомная электростанция «Островец», – заявила украинская разведка.

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