ВСУ предупреждают белорусов о возможных терактах со стороны РФ

ВСУ предупреждают белорусов о возможных терактах со стороны РФ1
- 24.11.2022, 11:55
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Срочное обращение.
Вооруженные силы Украины обратились к белорусам и предупредили о возможных терактах со стороны России. В частности — на БелАЭС.
Ранее украинская разведка заявляла, что на территории Беларуси российские спецслужбы планируют ряд террористических актов на объектах критической инфраструктуры.
«Известно, что в ближайшее время на территории Беларуси запланировано проведение ряда терактов – искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Место проведения вероятных «инцидентов» – территории, граничащие с границами стран ЕС и Украины, в частности Гродненской и Брестской областей. Одна из главных целей – Белорусская атомная электростанция «Островец», – заявила украинская разведка.