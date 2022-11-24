закрыть
24 ноября 2022, четверг, 13:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинская армия прорывается к Сватово: актуальные карты боев

  • 24.11.2022, 12:04
  • 4,358
Украинская армия прорывается к Сватово: актуальные карты боев

Позиции оккупантов атаковали в 14 км от города.

Украинская армия продолжает активное контрнаступление в районе Сватово - Кременная и держит оборону на на Донбассе, где не стихают ожесточенные бои.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

В среду, 23 ноября, ВСУ продолжали наступательные действия в направлениях Сватово и Кременной. Как утверждает российское Минобороны, артиллерия оккупантов якобы сорвала украинскую атаку в 14 км к северо-западу от Сватово в направлении н.п. Новоселовское, а также отразили атаку ВСУ в 6 км к северо-западу от Кременной в районе Червонопоповки, чтобы перерезать участок трассы Р-66, соединяющей Кременную со Сватово.

Как сообщил Генштаб ВСУ, украинские силы нейтрализовали российскую разведывательно-диверсионную группу в 47 км к северо-востоку от Харькова в районе Старицы Харьковской области и отразили атаку российских войск в 12 км к югу от Кременной в районе Белогоровки.

ВСУ продолжают наносить удары по скоплениям российских войск и материально-техническому обеспечению в Луганской области. В Генштабе ВСУ отметили, что в ранее Силы обороны нанесли удар по нескольким скоплениям российской живой силы и техники, а также уничтожили склад российских боеприпасов, в результате чего было ликвидировано около 50 российских военнослужащих и до 50 ранено.

Агрессор продолжает вести наступательные действия в направлении Бахмута. Украинские войска отражали атаки россиян в районе Бахмута, в 14 км к югу от Бахмута в районе Курдюмовки и в 30 км к северо-востоку от Бахмута в районе Спорное и Берестово.

Эксперты института изучения войны ссылаются на российского «военкора», утверждающего, что наемники из подразделения «ЧВК Вагнера» продолжают попытки прорвать оборонительные позиции украинских войск на окраинах Бахмута и что российские войска вели штурмы в пределах 26 км к северо-востоку от Бахмута на Яковлевке и Белогоровке Донецкой области. Он также утверждал, что к юго-востоку от Соледара идут ожесточенные бои. Российские источники продолжали рассказывать, якобы украинские войска несут большие потери в районе Бахмута, но не предоставляют никакой конкретной информации об этом.

Источники в социальных сетях опубликовали кадры с геолокацией, на которых российские войска ведут огонь зажигательными боеприпасами по украинским позициям в районе Спорного. Протокол III к Женевской конвенции запрещает применение авиационных зажигательных боеприпасов против военных целей в местах скопления гражданских лиц, отметили аналитики ISW.

Захватчики продолжали вести наступательные операции в районе Авдеевка-Донецк. ВСУ отразили атаки российских войск в 28 км к юго-западу от Авдеевки в районе Красногоровки, Первомайского, Невельского, Северного и Марьинки, а также в пределах 15 км к северо-западу от Авдеевки возле Новобахмутовки.

Оккупанты вели штурмы в районе Новомихайловки и Опытного, к юго-западу от Авдеевки, а также в 6 км к северо-востоку от Авдеевки в районе Каменки. Один из российских «военкоров» разместил геолоцированные кадры, на которых видно, что войска РФ продвигаются к Невельскому минимально, заявив, что новые позиции позволят российской артиллерии вести огонь по дорогам, ведущим к Красногоровке.

Также 23 ноября российские войска продолжали вести оборонительные действия на западе Донецкой и востоке Запорожской областей. Как заявили в ведомстве Шойгу, российские войска отразили украинскую атаку вблизи Павловки, что 52 км к юго-западу от Донецка. При этом российский «военкор» заявил, что украинские артиллерийские части сдерживали дальнейшие наступательные операции российских войск в районе Павловки.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 23 ноября, видны украинские силы в Павловке, несмотря на неоднократные заявления РФ о том, что российские силы полностью захватили поселок.

Оккупанты продолжили оборонительные действия на левобережье Херсонской области. В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска на херсонском направлении ведут позиционную оборону, совершенствуют укрепления и перебрасывают дополнительную технику на оборонительные рубежи вдоль трассы М14 (Каховка - Мелитополь).

На спутниковых снимках, сделанных в период со 2 по 15 ноября, видно строительство российских укреплений к северу от Раденска, в 25 км к юго-востоку от Херсона вдоль трассы E97, которая проходит между городом Херсон и Армянском в оккупированном Крыму. На спутниковых снимках также видно продолжающееся строительство оборонительных позиций, включая строительные материалы, пехотные траншеи и траншеи линии поддержки в районе Заозерного на трассе Р47 Каховка - Геническ.

Сообщается, что 23 ноября российские войска обстреляли Херсон зажигательными боеприпасами и продолжали обстрел населенных пунктов на правом берегу Днепра.

Российские войска нанесли «плановые» артиллерийские удары вдоль линии соприкосновения на западном берегу Херсонской области, а также в Днепропетровской и Запорожской областях.

ВСУ 23 ноября продолжили нанесение ударов по районам сосредоточения российских войск в Запорожской области. По данным Генштаба ВСУ, в результате украинского удара уничтожен российский зенитно-ракетный комплекс С-300 под Ореховом, блокпост под Веселым и сосредоточение личного состава в Мелитополе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»
Тревожный чемоданчик холуя
Тревожный чемоданчик холуя Артем Черников
Они все-таки вернутся, я верю
Они все-таки вернутся, я верю Ирина Халип