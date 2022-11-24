Украинская армия прорывается к Сватово: актуальные карты боев 24.11.2022, 12:04

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Позиции оккупантов атаковали в 14 км от города.

Украинская армия продолжает активное контрнаступление в районе Сватово - Кременная и держит оборону на на Донбассе, где не стихают ожесточенные бои.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

В среду, 23 ноября, ВСУ продолжали наступательные действия в направлениях Сватово и Кременной. Как утверждает российское Минобороны, артиллерия оккупантов якобы сорвала украинскую атаку в 14 км к северо-западу от Сватово в направлении н.п. Новоселовское, а также отразили атаку ВСУ в 6 км к северо-западу от Кременной в районе Червонопоповки, чтобы перерезать участок трассы Р-66, соединяющей Кременную со Сватово.

Как сообщил Генштаб ВСУ, украинские силы нейтрализовали российскую разведывательно-диверсионную группу в 47 км к северо-востоку от Харькова в районе Старицы Харьковской области и отразили атаку российских войск в 12 км к югу от Кременной в районе Белогоровки.

ВСУ продолжают наносить удары по скоплениям российских войск и материально-техническому обеспечению в Луганской области. В Генштабе ВСУ отметили, что в ранее Силы обороны нанесли удар по нескольким скоплениям российской живой силы и техники, а также уничтожили склад российских боеприпасов, в результате чего было ликвидировано около 50 российских военнослужащих и до 50 ранено.

Агрессор продолжает вести наступательные действия в направлении Бахмута. Украинские войска отражали атаки россиян в районе Бахмута, в 14 км к югу от Бахмута в районе Курдюмовки и в 30 км к северо-востоку от Бахмута в районе Спорное и Берестово.

Эксперты института изучения войны ссылаются на российского «военкора», утверждающего, что наемники из подразделения «ЧВК Вагнера» продолжают попытки прорвать оборонительные позиции украинских войск на окраинах Бахмута и что российские войска вели штурмы в пределах 26 км к северо-востоку от Бахмута на Яковлевке и Белогоровке Донецкой области. Он также утверждал, что к юго-востоку от Соледара идут ожесточенные бои. Российские источники продолжали рассказывать, якобы украинские войска несут большие потери в районе Бахмута, но не предоставляют никакой конкретной информации об этом.

Источники в социальных сетях опубликовали кадры с геолокацией, на которых российские войска ведут огонь зажигательными боеприпасами по украинским позициям в районе Спорного. Протокол III к Женевской конвенции запрещает применение авиационных зажигательных боеприпасов против военных целей в местах скопления гражданских лиц, отметили аналитики ISW.

Захватчики продолжали вести наступательные операции в районе Авдеевка-Донецк. ВСУ отразили атаки российских войск в 28 км к юго-западу от Авдеевки в районе Красногоровки, Первомайского, Невельского, Северного и Марьинки, а также в пределах 15 км к северо-западу от Авдеевки возле Новобахмутовки.

Оккупанты вели штурмы в районе Новомихайловки и Опытного, к юго-западу от Авдеевки, а также в 6 км к северо-востоку от Авдеевки в районе Каменки. Один из российских «военкоров» разместил геолоцированные кадры, на которых видно, что войска РФ продвигаются к Невельскому минимально, заявив, что новые позиции позволят российской артиллерии вести огонь по дорогам, ведущим к Красногоровке.

Также 23 ноября российские войска продолжали вести оборонительные действия на западе Донецкой и востоке Запорожской областей. Как заявили в ведомстве Шойгу, российские войска отразили украинскую атаку вблизи Павловки, что 52 км к юго-западу от Донецка. При этом российский «военкор» заявил, что украинские артиллерийские части сдерживали дальнейшие наступательные операции российских войск в районе Павловки.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 23 ноября, видны украинские силы в Павловке, несмотря на неоднократные заявления РФ о том, что российские силы полностью захватили поселок.

Оккупанты продолжили оборонительные действия на левобережье Херсонской области. В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска на херсонском направлении ведут позиционную оборону, совершенствуют укрепления и перебрасывают дополнительную технику на оборонительные рубежи вдоль трассы М14 (Каховка - Мелитополь).

На спутниковых снимках, сделанных в период со 2 по 15 ноября, видно строительство российских укреплений к северу от Раденска, в 25 км к юго-востоку от Херсона вдоль трассы E97, которая проходит между городом Херсон и Армянском в оккупированном Крыму. На спутниковых снимках также видно продолжающееся строительство оборонительных позиций, включая строительные материалы, пехотные траншеи и траншеи линии поддержки в районе Заозерного на трассе Р47 Каховка - Геническ.

Сообщается, что 23 ноября российские войска обстреляли Херсон зажигательными боеприпасами и продолжали обстрел населенных пунктов на правом берегу Днепра.

Российские войска нанесли «плановые» артиллерийские удары вдоль линии соприкосновения на западном берегу Херсонской области, а также в Днепропетровской и Запорожской областях.

ВСУ 23 ноября продолжили нанесение ударов по районам сосредоточения российских войск в Запорожской области. По данным Генштаба ВСУ, в результате украинского удара уничтожен российский зенитно-ракетный комплекс С-300 под Ореховом, блокпост под Веселым и сосредоточение личного состава в Мелитополе.

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