В Минске научили рисовать двух шимпанзе 10 24.11.2022, 12:03

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Эксперимент провели в столичном зоопарке.

В Минском зоопарке провели эксперимент — научили рисовать своих шимпанзе Нюру и Дашу. Это оказалось даже проще, чем ожидалось: одна обезьяна показала другой, как водить карандашом по бумаге, а остальное — дело техники. Сотрудники рассказали, как животные стали художницами.

Шимпанзе по имени Нюра раньше жила в семье у людей и уже знала, что такое листок бумаги и карандаши. Получив знакомые предметы, обезьяна сразу принималась за работу: выбирала карандаш (каждый раз — нового цвета), плевала на него или облизывала и начинала рисовать.

А вот с другой шимпанзе, Дашей, пришлось повозиться: она выросла в зоопарке со своими родителями и отреагировала на принадлежности для рисования предсказуемо. Листки бумаги она поначалу разорвала и разбросала по всему вольеру, впрочем, карандаши вопреки ожиданиям не сломала, а всего лишь извлекла оттуда грифель и попыталась съесть — в зоопарке заверили, что для животного это не опасно.

Такое повторилось еще несколько раз, но потом Даше стало очень интересно, что же делает ее приятельница. В конце концов за творчество взялась и она, хотя первых настоящих результатов пришлось ждать почти две недели. Зато Даша рисовала не только на бумаге, но и на стенах в вольере.

Этому занятию она уделяла до семи минут — для шимпанзе это хороший результат. Но иногда ей все же становилось скучно — и тогда Даша шла с большим интересом смотреть, как рисует Нюра.

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