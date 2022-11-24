Что ждет белорусов в декабре? 1 24.11.2022, 12:13

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Главные изменения в последнем месяце 2022 года.

В ноябре немного выросли зарплаты бюджетников и некоторые пособия, а на декабрь запланировано увеличение пенсий. Это весьма кстати, ведь в декабре к бабушкам и дедушкам массово поедут внуки: в конце месяца начнутся каникулы в школах. С 1 декабря попасть в список «тунеядцев» станет проще, чем хотелось бы. Onliner рассказывает, какие изменения ждут белорусов в последнем месяце года..

Изменятся критерии попадания в список «тунеядцев»

С 1 декабря обновляются критерии для постановки на учет и снятия с такого учета трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Эта норма содержится в постановлении Совета министров №651 от 28 сентября 2022 года.

С декабря «тунеядцами» будут считаться граждане, которые выполняют работы или оказывают услуги, а также создают объекты интеллектуальной собственности по гражданско-правовым договорам, но при этом не получают соответствующее вознаграждение. Раньше вознаграждение не играло роли в этом вопросе.

В прежней редакции этого документа «тунеядцами» не считались матери (мачехи) или отцы (отчимы), усыновители (удочерители), опекуны (попечители), воспитывающие ребенка до 7 лет. В новой редакции указано, что «тунеядцами» в данном случае не являются только женщины: матери (мачехи), усыновители (удочерители), опекуны (попечители).

Также из списка «тунеядцев» исключат членов советов директоров (наблюдательных советов) хозяйственного общества, но только при условии, что они получают вознаграждение за свою работу.

Вырастут пенсии

С декабря в Беларуси на 5% вырастут пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Это третье повышение трудовых пенсий в 2022 году, ранее их повышали в марте (на 7%) и августе (на 10%).

Наступят зимние каникулы для детей

Повезло, если вы школьник: зимние каникулы начнутся с воскресенья, 25 декабря, и продлятся до воскресенья, 8 января, — 15 счастливых дней для безделья.

Декабрь должен был порадовать и взрослых — лишним выходным в честь католического Рождества 25 декабря, но этот день выпадает на воскресенье. Дополнительный трудовой бонус от праздника смогут получить те, у кого на него выпадает отпуск (продлят на день), а также те, кто работает посменно, в том числе по выходным (за работу в праздничный день положена надбавка к зарплате).

Начнут давать штрафы за летние шины на авто

С 1 декабря автомобили, которые участвуют в дорожном движении, должны быть оборудованы зимними шинами, иначе — штраф до 1 базовой величины в первый раз и до 5 базовых величин за повторку в течение года. Поскольку снег уже выпал, ГАИ рекомендовала не дожидаться календарной зимы и перейти на зимнюю резину раньше.

Напомним о стандартных рекомендациях относительно стиля вождения в зимних условиях: выбрать безопасную скорость с учетом видимости и состояния проезжей части, увеличить дистанцию, избегать резких маневров, тормозить плавно и заблаговременно, особенно на мостах и эстакадах, особое внимание уделять перекресткам и пешеходным переходам.

Изменится график движения поездов БЖД, а самолеты «Белавиа» полетят в Дубай

С 11 декабря поезда БЖД поедут по новому графику на 2022—2023 годы. Пресс-служба сообщает, что график сформирован на основании мониторинга спроса на перевозки и других критериев. Обещают дополнительные поезда по наиболее популярным маршрутам в период праздничных дней.

Например, в пиковый период запустят дополнительный поезд по маршруту Минск — Санкт-Петербург. В период увеличенного пассажиропотока появится дополнительный поезд Псков — Минск — Псков.

Позитивные новости от «Белавиа» для тех, кто может позволить себе билет на самолет: с 1 декабря белорусская авиакомпания будут летать по маршруту Минск — Дубай — Минск два раза в неделю, по понедельникам и четвергам.

В настоящее время самолеты «Белавиа» уже летают в Объединенные Арабские Эмираты — в город Шарджа.

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